Alcalde de Concón anuncia que no repostulará al cargo: "Tengo que disfrutar de mi familia"

El estallido social obligó al alcalde de Concón, Óscar Sumonte, a postergar su decisión de ir por la reelección o asumir nuevos desafíos profesionales. Por ello, no fue hasta el pasado fin de semana que, junto a su núcleo familiar y sus más cercanos, el jefe comunal comunicó que no participará en las próximas elecciones municipales, donde podría haber llegado a cumplir 24 años al mando de la entidad edilicia.

Como si se tratara de la gran final de un programa de talentos, la decisión fue comunicada previa apertura de un sobre con su respuesta, tal como relató Sumonte al diario El Mercurio de Valparaíso, donde explicó que "ahí estaba la respuesta y las razones que explicaba en el ámbito familiar".

Dentro de los motivos expuestos por el Alcalde de Concón está principalmente la intención de dedicar más tiempo a su familia, pero también reconoció que tiene proyectos personales, los cuales no ha podido desarrollar debido a su trabajo en la Municipalidad.

Junto a reconocer que "no es una decisión fácil", Sumonte sostuvo que "era el momento oportuno de hacerlo, pensando en que tengo que disfrutar de mi familia. Tengo unos hijos maravillosos, una esposa y unos nietos que casi no los veo y he estado perdiendo el lazo familiar de crecimiento de los niños".

Además, el jefe comunal conconino explicó que una vez que logre planificar su vida, estando fuera del municipio, verá si seguirá activo en la política. No obstante, reconoció que su intención primera es que "me concentro completamente en terminar mi periodo, ojalá, sacando adelante los proyectos que tenemos pendiente".

Y tal como son las despedidas, Óscar Sumonte aprovechó la oportunidad para "agradecer a todos los parlamentarios, a los consejeros regionales, a los concejales que han ayudado al crecimiento de Concón, independiente de su línea política. Sobre todo, agradecer a los dirigentes vecinales y a los funcionarios municipales por su entrega".

Por último, la máxima autoridad edilicia manifestó su alegría de que existan varios interesados en asumir la Alcaldía de Concón. Al respecto, analizó que "si no fuésemos una comuna con déficit, que no está en pleno desarrollo o llena de problemas, no había tanto interesado".

