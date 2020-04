Alcalde confirma cierre del mall de Quilpué y anuncia recurso de protección contra el Seremi de Salud

"Acá el Seremi (Francisco Álvarez) cometió un error, porque permitió que esto se diera", indicó Mauricio Viñambres, tras confirmar que este martes 21 se cierran las puertas del mall.

Molestia e indignación causó en gran parte del país la decisión del mall de Quilpué de reabrir sus puertas, pese a la emergencia sanitaria que vive el país debido a la propagación del coronavirus Covid-19.

Por ello, el alcalde Mauricio Viñambres inició una serie de acciones para que se pudiera ordenar el cierre de este establecimiento, situación que se logró a eso del mediodía de este lunes, y que se hará efectivo este martes 21 de abril.

"El seremi de Salud (Francisco Álvarez) no hizo nada. Me mandaron desde el mall, por WhatsApp, un mensaje diciendo que a partir de mañana (martes 21) no funcionará el mall", indicó el jefe comunal a radio Biobío.

De igual forma, Viñambres sostuvo que esta medida se hará efectiva "hasta nuevo aviso y espero que indefinido". No obstante, permanecerá con sus puertas abiertas el supermercado y banco que funcionan en su interior.

Acerca del origen de este conflicto, la autoridad comunal explicó que habló primero con la autoridad provincial de la Seremi de Salud para informarle que el mall había abierto sus puertas.

Luego, se le informó al seremi de Salud, Francisco Álvarez, quien dijo que enviaría gente a fiscalizar. Sin embargo, Viñambres aseguró que luego, la autoridad del Minsal salió informando que el mall cumplía con todas las condiciones sanitarias.

"Acá el Seremi cometió un error, porque permitió que esto se diera. Pone un túnel en este lugar, con un líquido que nadie sabe qué es. El domingo fue lo mismo y llegó la autoridad sanitaria a mirar", agregó el alcalde de la Ciudad del Sol.

Además, Viñambres señaló que "pedí que el Ministro de Salud intervenga a esta Seremi de Salud (...) el Seremi debería haber actuado y no actuó. Entonces debemos salir en todos los canales y medios para que actúe".

Finalmente, adelantó que "en minutos más pongo un recurso de protección contra el Seremi, porque él será el responsable si hay contagiados en esta ciudad. No tengo confianza en este Seremi ni en las medidas que toma".

PURANOTICIA