A un año de la tragedia en calle Huito: cercanos a víctimas critican escasos avances para prevenir un nuevo derrumbe en Valparaíso

Un día como este 13 de agosto, pero de 2019, a eso de las 20:00 horas, un estruendo alertaba a los vecinos de la calle Huito, a las faldas del cerro Bellavista, en Valparaíso. Lo que ocurría no era un terremoto como algunos pensaron, sino un fatal derrumbe de una vivienda que dejaría a seis personas sin vida.

El trágico hecho sucedió en un sector céntrico de la Ciudad Puerto, muy concurrido y que movilizó a bomberos y rescatistas que buscaban entre los escombros la presencia de sobrevivientes para acudir en su ayuda.

Dos mujeres que murieron en este desplome arrendaban una casa que dejarían al día siguiente, ya que tenían conocimiento del mal estado de esa vivienda. Los otros cuatro fallecidos eran garzones que estaban celebrando un cumpleaños y se encontraban en ese minuto en la escalera Múnich, contigua a la casona.

"Fueron cuatro, pero podrían haber sido muchos más", recuerda una compañera de estas personas, ya que ese sector era el lugar preferido de varios jóvenes para hacer la "previa" antes de comenzar la fiesta en algunos locales de la ciudad.

"Por ejemplo, yo estaba invitado ese día al cumpleaños, pero por cosas del destino no vine. Esta escalera era muy transitada", rememora otro amigo de las víctimas, en conversación con Agencia Uno.

HOMENAJE LAS VÍCTIMAS

Este jueves, un grupo de amigos y conocidos de las víctimas visitaron el lugar para realizar un sentido homenaje y por sobre todo alertar que después de un año, las cosas no han cambiado mucho.

Ricardo Espinoza, músico de Valparaíso y amigo de los garzones fallecidos, señaló que "cantábamos en los restaurantes, teníamos un contacto diario de corazón de sentimiento y estamos aquí porque se cumplió un año y los venimos a recordar a darles un pequeño homenaje".

Por su parte, Graciela Lacalle, presidenta de la agrupación de trabajadores del barrio Puerto, compañera también de los cuatro garzones, enfatizó que "para nosotros es importante que Valparaíso no olvide esta tragedia, porque si bien, vino en la mañana el alcalde (Jorge Sharp), presentó un ramo de flores, es todo lo que se ha hecho desde que pasó el accidente, sólo se colocó una reja, una limpieza y ahí quedó".

Además, la dirigenta expresó preocupada que "la estructura se ve que en cualquier momento se derrumba. Durante un año no se ha hecho nada para que no suceda una nueva catástrofe, porque por aquí transita gente. No sólo este lugar, sino que en muchos cerros hay casas que están en las mismas condiciones. De qué nos sirve un edificio que está a punto de caerse y más encima nos expone a nosotros como peatones a que se nos venga el muro encima y que vuelva a suceder lo que sucedió un año atrás".

A través de la cuenta de Twitter, el Municipio de Valparaíso publicó un mensaje que dice: "Hoy se cumple el primer aniversario del derrumbe de calle Huito. Un hecho que ha sido de los más dolorosos que ha afectado a nuestra ciudad en el último tiempo, donde lamentablemente fallecieron seis personas que vivían o trabajaban en este puerto".

Cabe señalar, que posterior a este lamentable suceso, el catastro realizado en la Ciudad Puerto arrojó que 16 edificaciones tienen urgencia de demolición hecho que no ha sucedido a pesar que dichas viviendas tienen peligro de inminente de desplome.

En un reportaje publicado por la Estrella de Valparaíso, se indica que el alcalde Jorge Sharp, en reiteradas solicitudes pidió con suma urgencia el traspaso de $1.000 millones comprometidos en esa ocasión para la demolición de los inmuebles con mayor riesgo de derrumbe. Sin embargo, desde el municipio todavía no reciben el traspaso de fondos gubernamentales.

PURANOTICIA