A los 86 años, fallece el ex Diputado y ex Alcalde de Viña del Mar, Jorge Santibáñez Ceardi

Por causas que aún no han sido reveladas, la tarde de este jueves 30 de julio perdió la vida el ex jefe comunal viñamarino entre los años 1994 y 1996.

A los 86 años, perdió la vida el ex Alcalde de Viña del Mar y Diputado por la región de Valparaíso, Jorge Santibáñez Ceardi.

El abogado de profesión falleció durante horas de la tarde de este jueves 30 de julio.

El hecho fue confirmado por fuentes de Puranoticia.cl al interior de la Municipalidad de Viña del Mar, quienes lamentaron la noticia, la cual ya está al tanto de funcionarios, el Concejo Municipal y la alcaldesa Virginia Reginato.

El diputado RN, Andrés Celis comentó esta situación diciendo que "Lamento el fallecimiento de ex Alcalde y regidor de Viña del Mar, Jorge Santibáñez Ceardi. Abogado, ex diputado, ex concejal, viñamarino de convicciones, con gran sentido social y dedicado al servicio público x muchos años. En estos difíciles momentos, fuerza a sus seres queridos".

El tanto el ex candidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holtt expresó, "fallece Jorge Santibáñez, ex alcalde de Viña del Mar. Una pena. Llegué a frecuentarlo bastante estos años. Buena persona. Buenas historias. Excelente compañía".

Lamento el fallecimiento de ex Alcalde y regidor de Viña del Mar, Jorge Santibáñez Ceardi. Abogado, ex diputado, ex concejal, viñamarino de convicciones, con gran sentido social y dedicado al servicio público x muchos años. En estos difíciles momentos, fuerza a sus seres queridos — Andrés Celis Montt (@ANDRESCELISM) July 30, 2020

Ahora fallece Jorge Santibáñez, ex alcalde de Viña.. Una pena.. Llegué a frecuentarlo bastante estos años con @javiergomezlex2 ... Buena persona.. Buenas historias... Excelente compañía. — Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) July 30, 2020

Militante de la Democracia Cristiana (DC), asumió como jefe comunal viñamarino en junio de 1994, pero ahora representando a Renovación Nacional (RN), desempeñándose en el cargo hasta el año 1996.

Posteriormente, Santibáñez ocuparía el cargo de Concejal de Viña del Mar entre los años 1996 y 2000.

De igual forma, con anterioridad, entre los años 1965 y 1973 fue elegido como Diputado por la región de Valparaíso en dos oportunidades, representando a la entonces VI Agrupación Departamental "Valparaíso, Isla de Pascua y Quillota".

(Imagen: Facebook)

PURANOTICIA