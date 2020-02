A 7 años del caso Enseñanza Media de Reginato: Jueza que la sobreseyó confiesa "estrechos lazos familiares" con alcaldesa y se denuncian "presuntas coimas" a Fiscal Claudio Rebeco

Confesión de "estrechos lazos familiares" de jueza que sobreseyó a Reginato y presuntas coimas a Fiscal Rebeco sacan a la luz nuevamente el caso de "confusa" licencia de enseñanza media de alcaldesa.

Un caso que parecía totalmente cerrado y sobreseído judicialmente para la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato podría tener un duro revés luego que se revelará una información que se mantenía en absoluto secreto en el círculo de la elite de la ciudad jardín y que saca a la luz nuevamente el caso de la "confusa" licencia de enseñanza media de la edil viñamarina.

Todo se remonta al año 2008, cuando la alcaldesa Reginato estaba ejerciendo su segundo periodo como edil de la comuna de Viña del Mar y se develó que solo un año antes obtuvo su licencia de enseñanza media, es decir cuando ya llevaba tres años al mando del municipio de la Ciudad Jardín.

"Yo cursé hasta segundo humanidades y me tuve que retirar porque falleció mi padre y tuve que irme al negocio de él con mi hermano para seguir manteniendo a la familia y fue así como pasó el tiempo, trabajé, me casé, tuve hijos y después quise trabajar y ahí tuve que hacer mi cuarto medio, hice los exámenes y saqué mi cuarto medio laboral, que no sabía que existía. Cuando salí alcaldesa me enteré de que había problemas y así fue como yo me preparé para dar mis exámenes, para estudiar, para hacer todo lo correcto", señaló la jefa comunal en su oportunidad cuando fue revelado el hecho según lo que publicaba La Estrella de Valparaíso.

LOS EXAMENES LIBRE LOS HABRÍA DADO EN COLINA

Virginia Reginato aclaró que consideró un "abuso de poder, una presión" hacer este curso en Viña del Mar siendo la presidenta de la Corporación Municipal y decidió hacerlo en Santiago, en la comuna de Colina, donde vive su ahijada.



"Di los exámenes como correspondía, tengo mi certificado, es el tercer nivel de adultos y eso se está cuestionando. Encuentro que es una vergüenza que políticos estén preocupados de esas cosas teniendo otras muchas más importantes, es una vejación, un paso a llevar a la mujer", precisó Virginia Reginato en julio del 2008.

5 AÑOS EN UNO

En definitiva, la alcaldesa Reginato dijo en su minuto que hizo cinco años en uno, es decir, durante el 2007 se preparó en materias de octavo a cuarto año medio y en el mes de noviembre dio una prueba de siete ramos para sacar los cursos.

"Di examen de matemática, inglés, castellano, historia, biología, física me parece, ya ni me acuerdo, pero fueron siete exámenes, me preparé aquí con profesores, estudié y lo hice lo más bien y me entretuve muchísimo, todo el año pasado estuve preparándome, fue de tercero humanidades en adelante", aclaró en su oportunidad.

QUERELLA EN SU CONTRA

Pero este tema no quedó ahí, hubo una querella en su contra debido a que surgieron varios antecedentes que aquella rendición de exámenes no habría sido tal. De hecho los diputados de la época Gabriel Silber (DC) y Cristina Girardi (PPD), presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público, perjurio y uso malicioso de instrumento público en relación con la licencia de enseñanza básica y media obtenida por Virginia Reginato en la localidad de Colina.

Entre las causales para dudar de aquel certificado era que el mismo día que aparecía Reginato rindiendo sus examenes en Colina según los parlamentarios, la alcaldesa habría participado en dos actividades públicas en la ciudad de Viña del Mar, la primera, en la cual da a conocer la realización, en el Club de Tenis de Las Salinas, de un torneo de tenis profesional femenino a realizarse en el mes de febrero del año 2008, y la segunda, el lanzamiento del Programa Oportunidad Segura de la Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad.

EL JUICIO

Al juicio en donde también se presentó como querellante el abogado Javier Gómez tuvo finalmente una sentencia en febrero del 2013 en donde se estableció el sobreseimiento definitivo de la investigación que se seguía en su contra por una posible falsificación de instrumento público en la querella interpuesta por una supuesta obtención irregular de sus licencias de educación básica y media.

El dictamen del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, exculpó de los cargos a la primera autoridad comunal, ante una serie de imputaciones a su situación académica y la regularización de sus estudios.

LA JUEZA CON ESTRECHOS LAZOS FAMILIARES

En la audiencia de ese año 2013, la jueza a cargo de la causa, María del Pilar Labarca, determinó que no existían antecedentes necesarios para realizar la formalización en contra de Reginato, por lo que dictaminó el sobreseimiento total, finalizando el proceso.

No obstante, a 7 años de aquel episodio se develó que la jueza María del Pilar Labarca, la misma que desestimó por completo lo esbozado por diputados Gabriel Silber (DC) y Cristina Girardi (PPD), además del abogado Javier Gómez representante de Viña Transparente, tiene estrechos vínculos familiares con la alcaldesa Reginato y desde hace muchos años, y aquellos antecedentes fueron develados por la misma jueza, pero omitidos hace 7 años atrás.

LA CONFESIÓN DE LA JUEZA

El 5 de agosto del año 2019 en un juicio ordinario en donde María del Pilar Labarca ejercía sus funciones en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, mismo tribunal que hace 7 años sobreseyó la causa en contra de Reginato, la magistrado daba a conocer que no podía "entrar" a ver una causa en contra del Municipio de la ciudad jardín debido a sus lazos con la alcaldesa.

La causa en donde una serie de trabajadores demandan al municipio de Viña del Mar tuvo la siguiente respuesta de la jueza María del Pilar Labarca "yo no puedo entrar porque tengo una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa quien en definitiva es quien representa.. y eso es un hecho bastante conocido, es una amistad de muchos años y que se manifiesta por hechos de estrecha familiaridad... de muestras que yo no podría desconocer".

La jueza dice además "la amistad de los años con la alcaldesa... amiga de mi madre, de años mil, y por su cuenta a mi me conoce de mil años y tenemos esta relación que eventualmente a mi me podría restar imparcialidad y por una cuestión de transparencia de asegurar un proceso racional justo a los imputados y también por la tranquilidad del propio querellante, me afecta claramente la circunstancia establecida en el código orgánico de tribunales en el número 16 del artículo 196 de relación de estrecha familiaridad, de amistad que se manifiesta en relación a la ley orgánica de municipalidades donde establece a todo efecto la municipalidad representada por su alcaldesa con quien me une esta relación de estrecha familiaridad de manera que deberá pasar a juez no inhabilitado que corresponda dejando constancia de la inhabilidad que afecta a esta jueza... por las razones que acabo de señalar que pudieran hacer incurrir una causal de nulidad por no haber hecho presente a los intervinientes". (Revisar audio completo en parte superior de la nota).

Tras esta inhabilidad de la jueza la pregunta que cabe de cajón es ¿porqué no se inhabilitó hace 7 años si claramente existía un vínculo de estrecha familiaridad con la alcaldesa?.

PRESUNTAS COIMAS MILLONARIAS A LA JUEZA Y AL FISCAL CLAUDIO REBECO

Javier Gómez, uno de los querellantes de la causa hace saber a Puranoticia.cl que hace 7 años y después de conocerse el dictamen de la jueza María del Pilar Labarca que sobreseyó en su oportunidad a Reginato por la supuesta obtención fraudulenta de certificados de estudio y que ahora reconoce la estrecha familiaridad con la edil un medio de comunicación publicó de supuestas coimas que habría recibido la jueza y el Fiscal que participó de aquel juicio Claudio Rebeco.

La publicación del medio Panorama News (ver aquí) decía "Jueza y Fiscal reciben coimas para salvar a la Tía Coty". El articulo contaba que "el fiscal Claudio Rebeco pidió en esos años el sobreseimiento de la causa apoyándose en documentos presuntamente falsos, los que, sin más, fueron aceptados por la jueza María del Pilar Labarca, quien accedió a dejar en la impunidad un grave delito contra la fe pública. Es decir, la falsificación y uso malicioso de certificados de educación, por la edil de Viña, destinados a conseguir una inscripción fraudulenta de su candidatura política."

El mismo medio Panorama News contaba que la estrategia contó con la anuencia del Fiscal Regional de ese entonces, Pablo Gómez y de su señora, la en ese entonces Ministra de Justica Patricia Pérez, quien comprometió sus oficios para promover a la juez al interior del Poder Judicial o para interceder en una eventual permuta o cambio a Santiago.

El medio afirmó en su minuto que la jueza y el fiscal habrían recibido coimas de cincuenta millones de pesos por cabeza.

Cabe consignar que aquel medio era dirigido por Patricio Mery, conocido periodista que en su minuto fue asesor de Marco Enriquez-Ominami y de Franco Parisi.

EL FISCAL CLAUDIO REBECO GUARDA SILENCIO

Puranoticia.cl tras conocer estos antecedentes se comunicó con el Fiscal Claudio Rebeco y le preguntó por estas acusaciones que hizo el medio dirigido por Mery el mismo año en que se sobreseyó la causa en contra de Reginato.

Le preguntamos al Fiscal Rebeco que había pasado con estas graves acusaciones realizadas por la prensa en donde se decía que habría recibido coima por al menos 50 millones de pesos por el caso Reginato.

Ante nuestra consulta Rebeco nos contestó textual vía WhatSapp "Me enteré de la nota hace un rato.. No diré nada mientras no hable con mi Fiscal Regional".

Cabe consignar que nuestro medio intentó buscar alguna querella en contra del medio por injurias ó algo parecido ante las graves acusaciones, pero no se encontró nada.

Sobre este tema el abogado Javier Gómez dijo que esto da pie para "reflotar la grave acusación en contra de la magistrado Labarca y el Fiscal Claudio Rebeco, de haber recibido dineros para sobreseer a la alcaldesa Reginato en dicho proceso. La acusación fue efectuada por el medio de comunicación Panorama News, dirigido por el periodista Patricio Mery, a quien eventualmente, en caso de decidir presentar la querella criminal por soborno, lo que es de suma gravedad, acción que estamos estudiando en este momento, junto con la querella de prevaricación judicial".

El Fiscal Claudio Rebeco quien dirige la Unidad Regional Anticorrupción es el mismo que sigue la arista del caso Horas Extras del municipio de Viña del Mar, pero que duerme en la Fiscalía sin conocerse movimiento alguno de hace meses.

De hecho en los días venideros, el abogado Javier Gómez, de #ViñaTransparente, pedirá que el Fiscal Rebeco, sea marginado de las causas por la falsificación del presupuesto municipal y de las horas extras que se están investigando, "dada la gravedad de los nuevos antecedentes, y por el tiempo transcurrido y las pruebas que obran en la carpeta investigativa, ya debieran haber formalizado tanto a la Alcaldesa como a los concejales de la comuna. Sin embargo, como siempre se ha visto, nada de ello ha sucedido, primando la impunidad de la clase política" dice el abogado.

Por último el abogado y director de la agrupación Viña Transparente, Javier Gómez también aseguró que iniciará acciones legales para conseguir la nulidad del certificado de enseñanza media, lo que podría impedirle a Reginato ser candidata a alcaldesa en las elecciones de octubre del 2020.

