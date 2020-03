78 proyectos serán ejecutados en la región de Valparaíso con fondos asignados por la Subdere

Asignación permitirá la ejecución de diversos proyectos en 28 municipios de la región, los cuales estarán disponibles durante las próximas semanas.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) asignó más de $5.000 millones para la ejecución de 78 proyectos en diversas comunas de la región de Valparaíso. En específico, este beneficio se inyectará en iniciativas de 28 municipios, donde se espera que la totalidad de los recursos asignados estén disponibles durante las próximas semanas.

Entre los proyectos a utilizar dichos fondos se encuentran obras en materia hídrica y recuperación de ciudades que se vieron afectadas por los hechos acontecidos tras el inicio del estallido social en la zona, el sábado 19 de octubre.

En la región de Valparaíso, las comunas beneficiadas son Viña del Mar, Hijuelas, La Cruz, Cabildo, La Calera, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Cartagena, Concón, El Tabo, San Antonio, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández, con un total de 78 proyectos, por $5.096 millones.

El intendente Jorge Martínez señaló que dentro de esta cartera de proyectos destaca "la adjudicación de cuatro presentados por municipios, para combatir la grave escasez hídrica, cuya inversión total alcanza los $652 millones. Uno de ellos es en la comuna de Petorca, que corresponde a la habilitación para aducción Hierro Viejo, por $197 millones, lo que permitirá aumentar la capacidad de la aducción para otorgar y mantener el suministro de agua potable a la comunidad rural".

La jefa de la unidad regional de Subdere, Susanne Spichiger, valoró que "algunos de los proyectos provienen de la ejecución de los programas de Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios, en los que se asignaron cerca de $2.903 millones para ejecutar 38 proyectos para el mejoramiento de espacios públicos, construcción de alcantarillado, construcción de espacios deportivos, espacios más amigables para adultos mayores, entre otros".

Además, hay cuatro proyectos para reponer las cámaras de televigilancia que fueron dañadas durante el estallido social, en las comunas de Limache, Viña del Mar, San Felipe y Los Andes, por un monto de $162 millones.

Otras áreas de inversión son la adjudicación de cuatro proyectos de energización ($294 millones); ocho iniciativas de vialidad ($501 millones); tres proyectos de manejo de residuos sólidos ($283 millones), dos del programa Revive Barrios (369 millones) y ocho proyectos de Tenencia Responsable de Mascotas ($105 millones).

Cabe destacar que a nivel nacional la Subsecretaría de Desarrollo Regional asignó un total de $60.680 millones a 993 proyectos provenientes de 289 comunas del país y tres asociaciones de municipios.

