325 personas privadas de libertad culminaron su educación escolar en la cárcel de Valparaíso

325 personas privadas de libertad culminaron exitosamente su educación escolar, gracias al programa de nivelación de estudios, por lo que tuvieron sus respectivas ceremonias de licenciatura y graduación en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

De los 325 reclusos que se graduaron, 112 lo hicieron de octavo básico, mientras que 213 lo hicieron de cuarto medio.

Cabe destacar que poco más de la mitad de la totalidad de alumnos que culminaron sus ciclos básicos o medios lo hicieron en el colegio Juan Luis Vives.

En la oportunidad, el director regional (s) de Gendarmería, coronel Manuel Palacios, destacó la importancia de la educación en el proceso de reinserción de los internos.

"Para nosotros es importante todo lo que tenga que ver con educación y capacitación, considerando que en el mundo técnico faltan profesionales y creemos que nuestra población penal puede ser incorporada a esta área. El estudio es una puerta que se abre para cada uno de ellos (población penal), considerando que muchas veces ellos no han tenido las opciones de poder alcanzar los logros académicos necesarios".

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, afirmó que esta licenciatura "es un paso importante en el proceso de reinserción que llevan adelante. Como Ministerio de Justicia estamos trabajando fuertemente en generar proyecto de capacitaciones y empleabilidad para personas privadas de libertad".

Por su parte, el director del establecimiento educacional, Adán Aguirre, sostuvo que "la matrícula de nuestro colegio equivale a 244 alumnos. De ellos siete se titulan de la especialidad de construcción en metálica y cinco de la especialidad de electricidad. Ellos, obviamente, ya acreditaron su práctica y reciben su titulación como técnicos profesionales".

Víctor Hernández, uno de los estudiantes que terminó sus estudios en estructuras metálicas, dijo que "no pensé nunca que me iba a titular de estructuras metálicas y terminar mi cuarto medio. Me fue excelente. Me siento orgulloso de mi mismo y esto es para mi familia. Es una oportunidad para el medio libre, porque ya me queda poco, así que saliendo de aquí a buscar otro rumbo, otro camino, para ayudar a mi familia. De aquí para adelante a pensar en un nuevo futuro, para poder estar bien en la calle, y con la familia, ya que uno no vio crecer a los hijos".

El próximo año el recinto politécnico comenzará a utilizar desde el primer día la tecnología adquirida este año y que aglutina un set de robótica, pantalla inteligente y sala de realidad virtual.

