24 horas del terror en Viña del Mar: 3 muertos por balazos en plena vía pública generan temor en la población

Con solo horas de diferencia dos hechos de violencia máxima se vivieron en céntricas zonas de la ciudad jardín.

En menos de 24 horas la comuna de Viña del Mar en la Región de Valparaíso ha sido escenario de dos hechos de máxima violencia que dejaron un saldo de 3 muertos y al menos dos heridos de gravedad.

El primer hecho ocurrió en la población de San Inés donde producto de una "balacera" durante la noche de este viernes una mujer de 41 años falleció en el lugar y posteriormente un joven de 21 años en un centro asistencial, mientras un tercero continúa internado en el hospital Gustavo Fricke.

Este hecho que está siendo investigado por la Fiscalía generó alarma y temor en la población del sector, sucedió a eso de las 21:20 horas, a minutos de que se iniciara el toque de queda en donde desde un automóvil dispararon a mansalva en contra de una casa en donde estaban la mujer brutalmente asesinada y este joven de 21 años, además del tercer herido.

El segundo hecho de violencia ocurrió pasado el mediodía de este sábado específicamente en calle 13 norte con 7 oriente, en el lugar se encontraba un joven de 21 años a bordo de su vehículo cuando desconocidos quisieron robarle, en ese minuto se sintió un disparo en el lugar.

El hecho acabo con la vida de otro joven de 21 años que según contó la Armada de Chile pertenecía a sus filas, se trata de Leonardo Valenzuela Véliz, (Q.E.P.D.), quien era parte de la dotación del Buque Escuela Esmeralda.

Estos sucesos han puesto en la mira a la ciudad de Viña del Mar, encendiendo la alertas sobre los actuales mecanismos de seguridad y de orden público que se encuentran operando en la comuna.

Al respecto la Consejera Regional, Tania Valenzuela, manifestó "me preocupa los altos índices de violencia vivido en las últimas horas en Viña, sabemos que estamos atravesando una situación excepcional, pero las policías y quienes deben velar por la seguridad pública no pueden descuidar su labor durante el periodo de cuarentena. Acá es responsabilidad de la Municipalidad, Carabineros y la Gobernación revisar los planes que se encuentran operando en la comuna, no podemos funcionar bajo estos niveles de inseguridad y mucho menos continuar lamentando muertes. Hago un llamado urgente a qué respondan por la obligación que tienen de velar por la seguridad y mantener el orden público".

