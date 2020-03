17 líneas del transporte público del Gran Valparaíso se sumaron al paro: conductores exigen seguridad ante el coronavirus

Dentro del petitorio, exigen controles sanitarios en los terminales, medidas de higiene en los microbuses y bono de compensación por pérdidas económicas.

Conductores de diversas líneas del Transporte Público Metropolitano de Valparaíso paralizaron sus funciones este martes 24 de marzo, como medida de presión para exigirle al Gobierno que tome determinaciones prontas frente al avance del coronavirus Covid-19 en la región.

La paralización abarcó 17 líneas del transporte público: 507, 508, 509 520 y 522 del terminal Rodelillo; 511 y 512 de la línea Andacallo, 601, 602, 603, 604,605 y 607 de Sol de Reñaca, 612 y 613 del Terminal de Av. Santa María del segundo sector, y 902 y 903 de Placilla de Peñuelas. De estas algunas paralizaron de manera total y otras parcial, insistiendo en un pronunciamiento de las autoridades en sus demandas.

Dentro del petitorio, exigen controles sanitarios en los terminales, medidas de higiene en los microbuses y bono de compensación por pérdidas económicas, asegurando que muchos de ellos ganan hasta $5.000 diarios en el contexto actual, y eso determina sus ingresos personales, ya que no cuentan con un sueldo fijo.

Los conductores destacan especialmente que los seremis de Transporte y Salud han visitado las garitas, pero no han entregado medidas sanitarias acordes a las necesidades de trabajadores y usuarios.

Debido a que este pronunciamiento ha tardado, los conductores solicitan que se clausuren las garitas de manera temporal, luego de que las empresas se negaran a sanitizar estos lugares, con el fin de otorgarle seguridad a los trabajadores y pasajeros que aún no cuentan con medidas básicas de protección y salubridad.

Así lo expresó Hugo Arce, vicepresidente de la Federación de Conductores de Valparaíso, quien aseguró que "nos han prometido que van a pedir los insumos necesarios para que los conductores salgan a trabajar, pero hasta el momento los empresarios se niegan a entregar lo mínimo de seguridad que debe tener el conductor para combatir esta pandemia".

"Si nosotros nos llegamos a infectar, va a ser un foco enorme que no se va a poder controlar. Hemos pedido al Seremi que se clausuran terminales que no cumplen las condiciones y son un foco de insalubridad, a lo que han ido a fiscalizar, pero no han tomado ninguna determinación. Acá lo que estamos pidiendo es que se clausuren los terminales que no cumplen con los requisitos", agregó.

Así también lo sostuvo Alexis Fuentes, dirigente de la línea 602, quien declaró que "todavía no tenemos ninguna respuesta ni explicación de nuestros jefes, ya sea empresarios o representantes legales de las líneas, ni del Seremi de Salud ni del Seremi de Transporte. Aquí nos reunimos más de 100 Conductores a las afueras de la intendencia para hacer una manifestación y nos tomen en cuenta como corresponde, porque no somos un repuesto más de la micro, sino que somos trabajadores y tenemos familia e hijos", manifestó.

En tanto, la consejera regional (core) Nataly Campusano comentó que "todas las autoridades regionales deben hacer las máximas acciones para resguardar a los ciudadanos. En el caso del transporte, hemos visto una carencia de fiscalización y de voluntad por resguardar la vida de los trabajadores, y dejando a la gente expuesta al virus. Es importante tener una política clara, acciones concretas porque hoy el transporte público puede ser foco importante de contagio tanto para sus chóferes como para toda la población", dijo.

Los dirigentes del gremio aseguraron que el paro podría extenderse en caso de que las autoridades en cuestión no tomen medidas concretas en el corto plazo.

