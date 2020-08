Siga estas recomendaciones para comprar de manera segura durante el CyberDay

Saúl Ortega, experto en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, entregó una serie de consejos para evitar ser víctimas de estafas o engaños durante esta liquidación online.

El experto en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Saúl Ortega, entregó diversas recomendaciones para no caer en posibles estafas y realizar la compra de la manera más segura durante el CyberDay.

Entre los puntos a considerar, el magister en Seguridad de la Información sugiere:

Entrar directo a los sitios para evitar el «Phishing»

Lo que recomendaría, es que siempre que haya una oferta con descuentos demasiados exagerados, que nos lleguen a través de mail o de wasap, no entrar directamente en ese link, sino ingresar desde un navegador web o entrar al mismo sitio de la tienda para verificar", aconseja Ortega.

Revisar puntuaciones de productos y comentarios de tiendas

Verificar puntuaciones de los productos, conocer el historial de comportamiento de despacho, si cumplen con los tiempos acordados, características en general de determinado producto, etc.

Verificar URL en páginas confiables

Un dato práctico que se puede utilizar para examinar ciertas páginas o incluso archivos antes de abrirlos es el sitio español www.virustotal.com, el cual es gratuito.

No guardar contraseñas ni autocompletar formularios

Muchos de los datos personales y bancarios quedan registrados al realizar estas transacciones, y generalmente al terminar se abre un mensaje que pregunta si se quiere o no guardar esa información con el fin de que no sea solicitada una próxima. Lo aconsejable sería no hacerlo.

Nunca comprar usando redes wifi públicas o no conocidas

PURANOTICIA