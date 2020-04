Sernac oficia a productora de Lollapalooza por dificultades en reembolso de entradas

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, aseguró que se ofició a la productora Lotus para que responda por la devolución de los dineros a los consumidores.

El evento, que tenía como fecha original el 27, 28 y 29 de marzo, fue reprogramadado para noviembre en el Parque O'Higgins, a raíz de la pandemia del coronavirus.

"El Sernac está recibiendo y monitoreando los reclamos de los distintos problemas que se han generado en el mercado, en general, producto de esta emergencia sanitaria del coronavirus. En materia de espectáculos estas llegan al 1% de los reclamos", informó Del Villar.

"Son 170 reclamos aproximadamente, donde 50 de ellos se ha dirigido a la empresa productora de este evento, Lollapalooza, y donde el Sernac ya envió un oficio solicitando información respecto a los mecanismos que van a establecer ellos: sea cumplir por equivalencia o contactar a los consumidores para dar la alternativa también de la devolución, que es la que establece la ley", explicó.

Del Villar insistió en que la productora no puede discriminar arbitrariamente a los beneficiarios de esta devolución.

"Nos hemos enterado en estos días que la empresa está negando este derecho a la devolución, o más bien estableciendo una discriminación arbitraria al distinguir ellos cuáles son los consumidores que merecen esta devolución y cuáles no", señaló.

"Entendemos que la empresa está en la imposibilidad de prestar el servicio por un acto de autoridad y, en este caso, han reprogramado, dando una fecha cierta y permitiendo ceder o transferir estas entradas. Pero lo que no vamos a aceptar, a tolerar, es que las mismas empresas discriminen entre consumidores de una u otra categoría. Y es por eso que el Sernac ha oficiado, exigiendo a la compañía a que haga la devolución de los dineros a aquellos que no les satisfaga el cumplimiento por equivalencia", sentenció.

