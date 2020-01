Seremi de Salud Metropolitana inicia sumario sanitario a conocidas heladerías por niveles de microorganismos

Los niveles de microorganismos constatados superaron los establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

La seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, dirigió un operativo de toma de muestras de laboratorio a dos importantes locales de venta de helados de Santiago, para constatar la cantidad y tipo de microorganismos presentes en este alimento, cuyas ventas se incrementan en un 50% durante el verano.

Oyarce notificó a dos heladerías de conocidas cadenas -Bravíssimo (Estado 50) y Filippo (San Antonio 76)- por los resultados de sus muestreos tomados durante las semanas anteriores. En ambos casos, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario, pues los niveles de microorganismos constatados superaron los establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

"Los microorganismos detectados en los helados demuestran una mala manipulación debido al alto conteo de coliformes y aeromesófilos, que son señal de implementos sucios, de mal lavado de manos y de cucharillas sin desinfección. Estas bacterias son organismos que podrían generar un cuadro de intoxicación, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores", explicó la seremi de Salud RM.

La autoridad sanitaria descartó que en los recientes análisis se encontraran agentes patógenos más peligrosos, como Listeria o Salmonella.

Según información oficial, durante la temporada 2019-2020 la Seremi de Salud RM ha realizado 11 sumarios sanitarios a locales de expendio de helados, siendo las principales deficiencias la mala manipulación durante el proceso de elaboración o distribución que se desarrolla en los puntos de venta o del manipulador con manos contaminadas.

Oyarce manifestó que "la seguridad en estos locales debe ser extrema, siendo la higiene del equipamiento, personal y de los utensilios de vital relevancia. Hemos visto, por ejemplo, que en algunos recintos se usa una fuente de agua estancada para lavar la cuchara, lo que se transforma en un caldo de cultivo para bacterias y microorganismos peligrosos para la salud. Como autoridad sanitaria, exigimos a estos locales el uso de agua potable corriendo desde la llave o bien contar con 2 paletas o cucharillas por sabor".

También informo que "la vigilancia de la temperatura de los refrigeradores es fundamental para evitar la propagación por ejemplo de salmonella o listeria". Junto con ello, destacó que "la vitrina de helados fraccionados debe encontrarse en alrededor de - 10º C".

Entre las recomendaciones para el consumidor, la seremi destacó que "al comprar un barquillo o vasito deben fijarse en que éste tenga una consistencia firme y no estar excesivamente blando, porque eso significaría que no se ha mantenido la cadena de frío y, por otra parte, no tener la presencia de trozos pequeños de hielo, porque eso puede afectar la calidad del producto, como su sabor".

Según destacó la autoridad, el producto se debe consumir ocasionalmente y en porciones moderadas, evitando agregar cremas u otros dulces o confites. Sólo una bolita de helado de leche de chocolate de 100 gramos, por ejemplo, posee en promedio 210 calorías, por lo que lo recomendable es optar por helados de agua, ya que no incluyen grasa en su composición, los que resultan muy buenos para mitigar el calor; también existen los helados light que aportan un 50% menos de kilocalorías con respecto al normal.

Las condiciones de higiene de los locales, el lavado de manos de los operadores y la manipulación de los alimentos, entre otros aspectos, también fueron inspeccionados por la seremi, además de tomar muestras en los helados de máquina de las cadenas Yogen Fruz y McDonalds, cuyos resultados deberían estar listos la próxima semana.

