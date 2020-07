Senador Pizarro y proyecto del 10%: “Si va a ser universal, hay que revisar los topes máximos de retiro”

Legislador DC sostuvo que "los beneficiarios tienen que ser aquellos que están siendo azotados mayormente por la pandemia, y no aquellos que no han tenido dificultad de ningún tipo".

El senador Jorge Pizarro (DC) valoró el avance del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, aunque advirtió que "tenemos que hacer las cosas bien para que le sirva a quienes realmente no necesitan y no han tenido ningún apoyo del Estado".

El parlamentario señaló, en conversación con La Tercera, que "si esto es una medida por la emergencia, los beneficiarios tienen que ser aquellos que están siendo azotados mayormente por la pandemia, y no aquellos que no han tenido dificultad de ningún tipo y no han perdido el empleo ni han perdido ingresos y siguen igual que antes".

"Eso debiera ser así, porque si no, a la larga estaríamos favoreciendo a los sectores de más recursos que han tenido más capacidad de ahorro, y no a los que realmente están más urgidos", añadió el legislador demócrata-cristiano.

Puntualizó que si el retiro "va a ser universal, hay que revisar los topes máximos de retiro, y que los recursos retirados no puedan ser reinvertidos en ahorro del APV, consiguiendo beneficios tributarios que no tiene el resto de los chilenos".

De todos modos, el senador destacó la iniciativa de retiro de fondos de las AFP.

"Era necesario que existiera esa alternativa y como el Gobierno no ha presentado todavía ningún proyecto, ningún apoyo de traspaso de recursos real y consistente para los sectores medios y medios emergentes, nos pareció razonable como medida extrema que se hiciera uso de los ahorros de las cotizaciones de las personas", dijo esta mañana a radio Cooperativa.

El parlamentario aseguró que "hay que aprovechar que se estén construyendo mayorías importantes para modificar el sistema de las AFP, ese es el tema de fondo, que tiene que ver con las pensiones bajas".

