Senador Lagos Weber pide a bancos una "reacción más de conjunto" ante postergación de créditos

Solicitud la expresa tras haber recibido "muchos comentarios de ciudadanos que dicen no tener claro cómo va a operar la postergación de sus créditos".

Durante las últimas jornadas, y ante la incertidumbre que han generado los anuncios de postergación de créditos de consumo e hipotecarios que han realizado varias entidades bancarias para dar un alivio económico a sus clientes ante la contingencia sanitaria, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que en lo grueso se valoran los esfuerzos realizados por los bancos para otorgar las facilidades de pago respectivas.

No obstante, que los bancos debieran buscar "una reacción más de conjunto" para enfrentar esta contingencia y así, darle tranquilidad a sus clientes.

En este sentido, el parlamentario por la región se Valparaíso señaló que "hemos valorado los anuncios que han realizado los bancos en los últimos días, respecto a la postergación del pago de los créditos".

"Lo que quiero pedir es que haya una mayor capacidad en conjunto de las entidades bancarias, de ser mucho más claros e informar a la comunidad cómo se van a implementar esas medidas, lo digo porque he recibido muchos comentarios de ciudadanos que dicen no tener claro cómo va a operar la postergación de sus créditos, y si es que estas reprogramaciones implicarán mayores costos en intereses o no", indicó.

También indicó que "lo que se está planteando es que ojalá hubiera una reacción más de conjunto de los bancos, entendiendo que cada organismo es distinto y que son realidades diferentes; sin embargo, creo que sería conveniente tener en claro qué va a ocurrir y cuáles serán las condiciones".

Por último, sostuvo que "yo entiendo que ese es el espíritu que han tenido los bancos, pero también esto ha generado mucho ruido y preocupación, por lo que si eso se pudiera despejar, sería una tremenda noticia positiva".

PURANOTICIA