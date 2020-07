SEC formula cargos a cinco empresas eléctricas por errores en los procesos de facturación de sus clientes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas eléctricas Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelaysen.

De acuerdo a la investigación de la SEC, las empresas antes mencionadas no incluyeron en las boletas, durante los meses en que emitieron facturas provisorias a gran parte de sus clientes, el cargo por uso del sistema de transmisión, tal como lo establece la normativa eléctrica vigente.

Esto impactó negativamente en las cuentas de luz de los usuarios, ya que este cobro se comenzó a acumular y terminó abultando las siguientes facturas que recibieron los clientes de estas cinco empresas, una vez que se realizó la lectura del consumo eléctrico en el medidor.

Por lo mismo, es que se formularon cargos, otorgando un plazo de quince días hábiles a las empresas infractoras para que presenten los respectivos descargos, tras lo cual se tomará una resolución definitiva para cada uno de estos cinco casos.

La facturación provisoria es una modalidad, que permite a las empresas eléctricas emitir boletas a sus clientes, con consumos estimados, basados en el promedio de gasto eléctrico de los últimos seis meses. Esta modalidad es permitida por la normativa, como una forma de evitar que se acumulen las boletas de la luz.

Al respecto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, indicó que "no vamos a aceptar que las personas reciban boletas que no se ajusten a los consumos reales o que tengan errores que impacten a las familias chilenas. Las personas tienen suficientes problemas como para agregarles otro más. Es por esto que le he solicitado a la SEC que redoble todos los esfuerzos y recursos de fiscalización que ha venido desarrollando y que potencie el Equipo Especial de alerta que ha conformado para analizar rigurosamente el proceso de facturación y las cuentas de la luz que están recibiendo los chilenos".

Por su parte, el Superintendente de la SEC, Luis Ávila, señaló que "las empresas tienen la obligación de facturar, correctamente, el consumo de sus clientes. Y cuando dejan de facturar un ítem, el cargo se acumula, entonces termina abultando una cuenta que ya ha crecido por un mayor consumo de cada hogar, al estar más tiempo en casa los integrantes de cada grupo familiar, producto de la pandemia".

Ávila añadió que debido al alto número de dudas y consultas, que se han recibido por parte de la ciudadanía, por las últimas boletas de la luz emitidas, se ha fortalecido el Equipo Especial de Alerta que está fiscalizando los procesos de facturación y se ha creado un minisitio web dentro de la página www.sec.cl, llamado "Alerta SEC Cobros en Pandemia", donde existe un amplio set de información relativa a este tema, y donde además se podrán presentar reclamos en línea, junto con acceder a información sobre Límite de Invierno y el Beneficio Covid para clientes del servicio eléctrico y de gas de red.

