Retiro fondos AFP: Cerca de 2,3 millones de personas han recibido primeros pagos

En los primeros 12 días de vigencia de la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria, un total de 8.438.786 millones de personas han ingresado sus solicitudes para hacer uso de este derecho. Del total de solicitudes ingresadas, 840.595 no han sido aceptadas a tramitación por la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados con saldo cero, entre otras causales.

Al cierre de este lunes 10 de agosto se han registrado 2.291.014 pagos correspondiente a la primera cuota establecida en este proceso. Estas operaciones implican un monto de US$ 3.103 millones (con el tipo de cambio al día de hoy).

De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones, el detalle por administradora de fondos de pensiones hasta las 17:00 horas de este lunes se despliega en la siguiente tabla:

