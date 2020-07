Restaurantes y cafés de Valdivia se preparan para la primera fase del desconfinamiento

En las regiones de Los Ríos y Aysén estos locales podrán operar con el 25% de su capacidad a partir del próximo lunes.

Los restaurantes y cafés en Valdivia ya se comienzan a preparar para la primera fase de desconfinamiento anunciada por el ministro de salud, Enrique Paris, donde señaló que en las regiones de Los Ríos y Aysén estos locales podrán operar con el 25% de su capacidad a partir del próximo lunes.

Pilar Fuentealba, dueña del restaurant Café de Luis, celebró la noticia indicando que "estoy feliz porque creo que nos merecemos esto en Valdivia, nos hemos portado muy bien, por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos así que vamos a tomar todas las precauciones".

Actualmente este local ubicado en el centro de la ciudad se encuentra funcionando con delivery, lo que significa sólo un 15% de sus ventas, por lo que la empresaria se muestra ansiosa a la apertura y esperando el protocolo por parte de la autoridad sanitaria, para afinar los últimos detalles que tendrán que adoptar para el resguardo no solo de sus clientes sino también del personal.

Por la capacidad que posee esta cafetería, su dueña estima que podrían ingresar alrededor de 30 personas para ser atendidas, cuestión que anima a los garzones que se han visto altamente afectados por la pandemia, ya que su sueldo se compone mayoritariamente por las propinas de los clientes.

"Gracias también al público que nos prefiere que nos comenzaron a llamar apenas conocieron la noticia, porque también echan de menos esto y nos han apoyado bastante", indica Pilar Fuentealba.

Por su parte, Heidy Ottei, dueña del Café la Negra, se mostró contenta con esta nueva medida sobre todo considerando que algunos de sus pares están al borde de cerrar sus locales.

Sin embargo, señaló que a pesar de haber disminuido en un 50% sus ventas en estos meses de pandemia con el servicio para llevar, se encuentra "temerosa" ante esta iniciativa, ya que le parece muy "apresurada".

"Aún estoy analizando si abriré o no a público, estoy recién revisando la situación, porque no sé si me conviene abrir por los gastos que tendré y la baja cantidad de personas que se podrá atender al interior del local", advirtió Ottei.

Cabe indicar que, junto al levantamiento de estas restricciones para los locales de comida, el gobierno anunció que también cines y teatros podrán operar hasta el 25% máximo de capacidad; cirugías electivas no críticas podrán ser agendadas; se permitirán eventos deportivos máximo 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en lugares abiertos sin público; y adultos mayores sobre 75 años podrán salir a caminar una vez al día.

