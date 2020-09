Ministro Monckeberg y rechazo de la Cámara al salario mínimo: "Lo encuentro lamentable"

El secretario de Estado reconoció que el salario mínimo "siempre va a ser insuficiente y los reajustes siempre van a ser insuficientes".

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, lamentó la votación de la Cámara de Diputados que el día miércoles recién pasado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley de reajuste del salario mínimo del Gobierno, que aumentaba la cifra en $1.500 pesos, pasando de $320.500 a $322.000.

"Yo lo encuentro lamentable, en una primera etapa simplemente, porque ellos tuvieron la oportunidad también de llegar a un buen acuerdo. Finalmente es como siempre: le entregan la posibilidad al Senado que resuelva las cosas y yo creo que era una tremenda oportunidad para que en la Cámara de Diputados esto partiera resolviéndose bien", comentó Monckeberg en entrevista con Radio Universidad de Chile.

El titular de la Segpres añadió que "lo digo con sentido de pena también porque yo fui diputado y normalmente uno sufría eso, más allá de que uno fuera gobierno u oposición. Era una tremenda oportunidad para haber resuelto el tema de buena manera, con altura de miras en la Cámara de Diputados, para que después llegara bastante avanzado al Senado".

"El día miércoles estuvimos conversando con la oposición una base de acuerdo, pero ellos no quisieron finalmente avanzar en un reajuste como el que se hizo en los últimos dos años del gobierno de la Presidenta Bachelet, que fueron seis mil pesos en torno al reajuste", planteó.

"Queda un segundo trámite, en el que vamos a insistir y ahí yo espero ponernos de acuerdo con los senadores en un monto que permita un reajuste razonable de acuerdo a la situación que se vive y con sentido de urgencia, para darle una solución a esta materia", afirmó el secretario de Estado sobre insistencia en el Senado, donde la iniciativa requiere 2/3 de los votos de los parlamentarios presentes para ser aprobado y seguir su curso, otra vez en la Cámara.

"Esto también influye en el Ingreso Mínimo Garantizado, que es un ingreso que se aprobó por ley y que lo que busca, precisamente, es que personas que ganen menos del sueldo mínimo también puedan acceder a eso monto donde el Estado pone la diferencia", indicó.

Pese al revés en la Cámara, Monckeberg destacó el tono de la discusión y el papel de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.

"Yo sé que siempre el reajuste va a ser insuficiente, es evidente, pero también -y ellos también lo comprenden así- se abrió un buen espacio de diálogo en torno al monto y a la situación económica y de desempleo que vive el país, porque es determinante muchas veces el monto para poder iniciar un proceso de recuperación de la economía", argumentó.

"Eso lo entienden y yo también quiero destacar el tono de la presidenta de la CUT y la comprensión respecto de la situación actual que se vive, Bárbara Figueroa, y eso es destacable porque también contribuyó a acercar muchísimo posiciones", valoró.

Consultado por la posibilidad de cambiar el mecanismo por el que se negocia el sueldo mínimo, Monckeberg aseguró que es muy difícil que el Congreso delegue esa facultad.

"Muchas veces se ha planteado que esto sea distinto, que sea un organismo técnico que lo defina, que lo plantee, pero los parlamentarios difícilmente van a optar a entregarle a un ente tercero (...) entregando la facultad que ellos mismos tienen de poder, año a año, ir conversando con el Gobierno, negociando y buscando la mayor alza posible", comentó.

Finalmente, Monckeberg reconoció que el salario mínimo "siempre va a ser insuficiente y los reajustes siempre van a ser insuficientes".

"Que nos gustaría más a nosotros que esto fuera mucho mayor. Aquí no hay un costo para el Estado, porque el Estado no paga esos sueldos. Entonces, es un tema que no es de costos del Estado, pero sí evidentemente es el Gobierno y el Congreso los que tienen que velar para que el empleo siga al alza y para que los reajustes sean lo más altos posibles dentro del contexto que estamos viviendo", estableció.

"Es una cuadratura del círculo bien compleja, porque por otro lado está el drama de cientos de familias, de miles de familias que unas están sin su trabajo y otros con sueldo mínimo, que claramente no alcanza para sobrellevar la carga familiar del día a día", sostuvo.

PURANOTICIA