Ministro de Hacienda por Imacec de noviembre: “Estamos en un momento económico complicado"

De igual forma, Ignacio Briones también proyectó un retroceso de 1% en el Índice Mensual de Actividad Económica de diciembre.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió este jueves al retroceso de 3,3% de la actividad económica en noviembre de 2019 e indicó que fue mejor que lo anticipado por el mercado, aunque sigue siendo "una caída muy significativa".

"Estamos en un momento económico complicado, eso no ha cambiado", dijo Briones, quien también proyectó un retroceso de 1% en el indicador Imacec de diciembre.

Tras comentar las cifras del Imacec de noviembre, Briones se refirió a la interpelación que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de enero, y aseguró estar listo y que es una oportunidad para explicar lo que está haciendo la cartera.

"Tengo un temario que nos han hecho llegar, no tengo una lista de preguntas, y en ese temario me siento muy cómodo así que listo y preparado para concurrir ese día que creo que es una gran ocasión. Creo que las interpelaciones hay que verla primero como una facultad que existe dentro de nuestra república, y nunca debe ser vista como responder a un sector político en particular", indicó .

Briones añadió que lo ve "como una muy buena oportunidad para poder aclarar y presentar puntos de lo que se está haciendo y responder preguntas de cara a la ciudadanía".

"Me siento muy cómodo, son temas que he estudiado, así que muy tranquilo y con ganas de estar ahí", sostuvo.

Más temprano, el titular de Hacienda a través de su cuenta de Twitter aseguró que los modelos de Australia y Nueva Zelanda son los referentes que Chile debe mirar en pro del desarrollo.

