Ministro de Hacienda adelanta que Presupuesto 2021 tendrá énfasis en la recuperación de empleos y reactivación económica

Ignacio Briones, a la salida del consejo de gabinete advirtió que la situación financiera es dramática debido a la pandemia del coronavirus.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la ley de Presupuesto 2021, adelantando que el foco será la recuperación de empleos y la reactivación económica.

A la salida del consejo de gabinete ampliado que encabezó el presidente Sebastián Piñera, el jefe de la billetera fiscal advirtió que la situación financiera es dramática debido a la pandemia del coronavirus.

"Esta ley será del Presupuesto del trabajo y la reactivación, que son las principales prioridades y desafíos que tenemos por delante", señaló, añadiendo que el proyecto apuntará a recuperar los más de 2 millones de empleos perdidos, vía "un ambicioso programa de subsidios al empleo", y también con el fomento "a la inversión privada".

"Este ha sido un año difícil en lo fiscal. Al igual que las familias chilenas, los ingresos del Fisco han caído fuertemente y nuestros gastos, de manera extraordinaria por la pandemia, han aumentado, que es lo que corresponde", añadió.

"En lo concreto, hoy en día de cada $100 estamos gastando $150. Esos $50 son un déficit que es histórico, que no observamos desde hace décadas, en particular desde los años 1970", lamentó. De todos modos, adelantó que la próxima ley de Presupuesto no tendrá recortes.

"Vamos a mantener el impulso fiscal en 2021, que también va a ser un año extraordinario, donde nuestro desafío fundamental es recuperar nuestros puestos de trabajo y economía", señaló.

"Si bien el Presupuesto no va a disminuir, tenemos demandas extraordinarias abocadas a la recuperación del empleo y ese foco nos obliga a priorizar nuestro presupuesto. Es lo que hace cualquier familia que nos escucha: cuando las condiciones y escenarios cambian y son adversos reorientan sus gastos y no hay razón por la cual el Estado no debiera hacer lo mismo", culminó.

