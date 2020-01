Ministro de Economía anunció medidas para enfrentar endeudamiento de los chilenos

Lucas Palacios sostuvo que dos de cada tres hogares en Chile están endeudados, siendo las deudas asociadas a créditos de consumo las que agrupan el 55%.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, anunció este miércoles una serie de medidas de corto y largo plazo para mitigar el nivel de endeudamiento del país.

La autoridad estuvo acompañada el vicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa, y el director nacional del Sernac, Lucas del Villar.

Como parte de las medidas, el secretario de Estado reveló que el Gobierno está preocupado por el nivel de sobre endeudamiento de las personas. Dos de cada tres hogares en Chile están endeudados, siendo las deudas asociadas a créditos de consumo las que agrupan el 55%. Por esta razón y de cara a marzo, que es un mes que implica mayores gastos familiares, el Gobierno se anticipa, generando herramientas y medidas para que las personas puedan informarse a tiempo y mejorar sus condiciones de endeudamiento.

El titular de Economía informó que el BancoEstado implementó un sistema para que los clientes de la entidad financiera puedan consolidar su deuda y refinanciarla en mejores condiciones. Asimismo, anunció que ha estado trabajando con el resto de la banca en la misma línea, y que la próxima semana se reunirá con ellos para que se sumen a esta iniciativa y así evitar una proliferación del mercado informal de préstamos.

"Tenemos que tratar de evitarlo (mercado informal) y esa es la razón por la cual también con el resto de la banca, no solamente con BancoEstado, estamos trabajando en medidas que faciliten el pago de la deuda y que posterguen cuando las personas no puedan pagar, de cara al marzo que se viene. La próxima semana tengo una reunión con el resto de la banca para poder revisar estas medidas y poder informárselas al resto del país", subrayó.

La difusión de las medidas bancarias se trabajará con los municipios de todo el país a través de una coordinación con la Subdere, para que todos los clientes que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento puedan consultar en su municipio cuáles son los pasos a seguir.

"Cuando llega una persona, un señor o una señora, que pide ayuda a la municipalidad porque está sobre endeudada y no sabe qué hacer, ahora los municipios los ayudarán a orientarlos en esta materia para que se puedan dirigir al BancoEstado o la institución que corresponda con un panorama más claro de su situación, y así reprogramar su deuda y darle más plazo de pago, aliviando por ende el mes de marzo", explicó el ministro.

En esta misma línea, agregó que "no es que las personas no quieran pagar, sino que muchas veces no pueden hacerlo y la deuda acumulada termina siendo la única opción para poder alimentar a sus familias. Esta realidad se transforma en una angustia permanente que crece mes tras mes, lo cual está llevando a que muchas familias terminan pagando sus deudas con mayores deudas, en un bicicleteo permanente y agobiante".

En forma paralela, el Gobierno presentará un proyecto de ley que crea un sistema consolidado de deuda, para que las personas puedan obtener su información crediticia de forma clara y simple y así prevenir el sobreendeudamiento.

Palacios señaló que el objetivo detrás de esta iniciativa es resumir la información respecto a préstamos y créditos "para que las personas tengan claridad de cuáles son las deudas consolidadas, cuáles son todas las deudas que tiene en el mercado financiero, entonces estamos generando un proyecto de ley para que las personas tengan acceso a esa deuda consolidada y sepan realmente cuándo deben, a quién y cuál es el tamaño de las cuotas mensuales".

Además, el ministro anunció que el Sernac ha puesto a disposición una calculadora que actuará como semáforo y que les permitirá a los consumidores advertir su nivel de endeudamiento antes de tomar una obligación financiera. En ese sentido, el Sernac no solo ha habilitado dicha calculadora de presupuesto familiar para que las personas sepan cuándo están sobre endeudadas, sino que lanzará una nueva herramienta para calcular los montos de cobranza extrajudicial, para que todos los consumidores del país puedan acceder de forma simple y clara a la información de este tipo de obligación financiera.

Por último, la autoridad enfatizó que la educación financiera es fundamental para que los chilenos y chilenas puedan ordenar y enfrentar sus deudas, sin incurrir en nuevos préstamos e intereses, así como conocer los niveles máximos recomendables de deuda.

La cartera iniciará la próxima semana una campaña dedicada especialmente explicitar a las personas y familias respecto de las diversas fórmulas de financiamiento presentes en la economía, sus implicancias de pago, beneficios y restricciones.

PURANOTICIA