Lagos Weber: “Locatarios y Pymes de Valparaíso tienen que pagar arriendo y no les llegan los recursos de los créditos”

Senador PPD le manifestó al Ministro de Hacienda su preocupación por las dificultades que han tenido locatarios porteños para acceder a los créditos con garantía estatal del Fogape.

Durante una sincera jornada de comisión de Hacienda del Senado, en la cual se discutía el acceso de pequeños y medianos empresarios a los créditos con garantía estatal del FOGAPE durante la pandemia, el senador e integrante de la instancia, Ricardo Lagos Weber, interpeló al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien también participó de la sesión telemática, para que señalara su visión sobre cómo estaba operando el sistema de otorgamiento de créditos, dada la gran cantidad de reclamos surgidos desde las propias Pymes, quienes reclaman lentitud en los trámites y pocas facilidades de los bancos para dar liquidez a sus negocios.

En este sentido, el parlamentario por la región de Valparaíso comentó que "mi pregunta al ministro (de Hacienda, Ignacio Briones) es, si usted cree que esto va a mejorar o no. Se lo pregunto porque mi preocupación es que usted pueda creer que está funcionando relativamente bien la entrega de los créditos del FOGAPE, y por los comentarios con que lo bombardean todos los días a uno: que por qué no funciona mejor y más rápido, por qué si pedí un préstamo para tres meses me financian solamente para uno, entendiendo que hay realidades muy distintas, pero ¿usted cree que esto está funcionando bien?, porque puede que usted piense que están funcionando relativamente bien esos procesos, o puedo haber entendido mal y tal vez, usted tiene una mirada más crítica", apuntó el legislador.

Siguiendo en esta materia, y apuntando a la situación actual que afecta a muchas Pymes en toda la región, Lagos Weber comentó que "estoy transmitiendo, literalmente, todo lo que me dicen los locatarios de la subida Ecuador en Valparaíso, quienes tienen que pagar arriendo y no les llegan los recursos; o sea, es una realidad lo que está ocurriendo hoy día, tanto en Valparaíso como en la región. Entonces, si uno tuviera que reportear esto como un medio de comunicación, ¿se podría decir que el gobierno está satisfecho con cómo está funcionando el FOGAPE? Esa es la pregunta. Si usted me dice que esto es lo que hay, que prestamos siete veces más que antes, yo le diría, era que no, si la mansa crisis que tenemos (sic), si para eso están los recursos y la tasa de 0,5% que están prestando los bancos, etc. Entonces, usted me puede decir que está satisfecho, pero quiere que esto mejore, pero lo que le pido es que acá es fundamental contar con los datos reales, y que estén más desagregados, porque esa es la forma que uno tiene para estimular a aquellos que tienen que hacer la pega y poner los recursos para hacerlo de la mejor manera".

PURANOTICIA