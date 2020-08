Impuesto a los "súper ricos" inicia tramitación en la Cámara: Ministro de Hacienda se mostró contrario a la iniciativa

Medida busca establecer un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de aquellas grandes fortunas de la nación, a fin de recaudar una cifra cercana a los US$6.500 millones.

El pasado 1 de junio, parlamentarios de oposición ingresaron a la Cámara de Diputados el proyecto que busca gravar, por única vez, parte del patrimonio de las grandes fortunas del país, el cual comenzará su tramitación este miércoles 5 de agosto en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue presentada por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC) y Esteban Velásquez (FRVS).

Esta medida busca establecer un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de aquellas grandes fortunas de la nación, a fin de recaudar una cifra cercana a los 6.500 millones de dólares.

En conversación con Emol, la diputada Alejandra Sepulveda indicó que "frente a lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia y las condiciones presupuestarias que tiene el país, excepcionalmente, por una sola vez, estamos planteando que exista este impuesto de alrededor de 2,5%. Creo que es algo urgente".

La propuesta de la oposición tuvo respuesta desde el Gobierno: el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se mostró contrario a la medida, alegando que "tiene mucho de etiqueta y poco de bajada. Suena bien, pero propone una solución ficticia a un problema que es complejo. De hecho, los pocos países que lo han tratado la gran mayoría lo ha abandonado, porque es difícil y caro de fiscalizar".

"Es bien compleja la discusión, afuera hay bastante evidencia que muestra que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean", agregó.

En la misma, el ministro Briones señaló que "no respeta el principio básico en tributación, que es la no afectación: los tributos no pueden tener un destino específico por razones obvias, y este proyecto viola ese principio".

Las duras críticas del secretario de Estado tuvieron respuesta por parte de la diputada Sepúlveda, quien afirmó que "yo hubiese pensado que el Ministro hubiese estado más bien contento".

"Siempre nos dice que nosotros pedimos y pedimos y no encontramos fórmulas para poder encontrar los recursos. Bueno, acá hay una fórmula de encontrar recursos", agregó la parlamentaria.

Desde el mundo empresarial también comentaron la propuesta. Tal es el caso de Andrónico Luksic, quien dijo que "no me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien de Chile".

Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, manifestó que "si ese fuera un impuesto permanente, sería una pésima idea, los países más desarrollados que no lo tienen no es que sean tontos".

