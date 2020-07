Gerente de las AFP: “No va a haber una catástrofe en el mercado financiero"

Fernando Larraín enfatizó en que algunas personas han malentendido el proceso y señaló que las administradoras tratarán de llevarlo a cabo de la mejor manera.

El gerente general de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fernando Larraín, aseguró que "no va a haber una catástrofe en el mercado financiero", con motivo del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

En conversación con radio Universo, Larraín afirmó que "quiero ser bien claro con esto, porque algunas personas lo han malentendido: aquí no va a haber una catástrofe en el mercado financiero, aquí no se va a caer Chile, no van a haber catástrofes".

"Acá va a haber una operación que las administradoras la vamos a hacer de la mejor manera posible. Probablemente va a haber volatilidad en el corto plazo, muy poca, algunas variaciones, pero eso no va a tener efecto de descalabro ni ninguna cosa de ese estilo", agregó.

Larraín señaló que las administradoras están "trabajando día y noche para tener el día jueves todo listo para que las personas puedan retirar su 10% de una manera simple y ágil".

"Está efectivamente es una operación muy grande, sin precedentes, van a ser casi 20 millones de transacciones durante 30 días y eso pone un desafío operacional, logístico y sobre todo informativo", finalizó.

PURANOTICIA