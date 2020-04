Fuente Alemana cierra sus puertas y acusa millonarias pérdidas

Empresa anunció que se acogerá a la Ley de Protección del Empleo y suspenderá el contrato de todos sus trabajadores, por pérdidas por aproximadamente $200 millones.

La icónica Fuente Alemana, ubicada en la Alameda, a pasos de Plaza Italia, cerró sus puertas tras reportar millonarias pérdidas desde hace seis meses.

La empresa, además, anunció que se acogerá a la Ley de Protección del Empleo y suspenderá el contrato de todos sus trabajadores, por pérdidas por aproximadamente $200 millones, desde que inició el estallido social y con las medidas de restricción para prevenir la propagación del Covid-19 en el país.

Los socios de la cadena aseguran que más de $80 millones serían consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y corresponderían únicamente al local cercano a Plaza Italia, según información del Diario Financiero.

"A mediados de febrero empezamos a ver menos gente. Luego, con las recomendaciones de no tener a muchas personas al interior del local, empezamos a notar una baja notable. Veníamos, como mucho, a un 10% de lo habitual. Ahora estamos con los aportes de los socios. Hemos puesto como $60 millones desde que empezó el estallido, principalmente para mantener al personal", explicó Carlos Siri, socio administrador de ese local.

Siri afirmó a CHV Noticias sentirse triste con la situación: "Aquí hay 60 años que se van a perder. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo resuelvo? Me encantaría tener listo el plan, y no lo tengo".

"Mucho se ha entendido a través de la prensa que, quizás, la Fuente Alemana bajó sus cortinas para nunca más volver, y no es eso. Nosotros estamos en esa etapa en que estamos viendo cómo podemos ir cuidando a este enfermo y tomando medidas para tratar de mantenerlo vivo lo más posible", indicó al medio.

Más de 70 trabajadores de los locales de Pedro de Valdivia y Plaza Baquedano optarán por obtener el beneficio dispuesto por la nueva ley implementada por el Gobierno.

"Tenemos gente antigua, contratada antes de 2002, y ellos no se acogieron a la Ley de Seguro de Cesantía y hoy no están cubiertos (...) No sabemos cómo revolver ese problema y nos tiene preocupados", declaró también Siri, precisando que hay seis personas que se encuentran actualmente en esta situación.

