Fiscalía Nacional Económica solicitó suspender licitación de Estación Intermodal Metropolitana

La Fiscalía Nacional Económica solicitó al TDLC que evalúe si las bases de licitación para la concesión de la Estación Intermodal Metropolitana, que se construirá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se ajustan al Decreto Ley 211 que resguarda la libre competencia en Chile.

En la misma presentación, la FNE solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que, mientras resuelve la consulta, suspenda la licitación convocada por la municipalidad.

La consulta fue presentada luego de que la FNE revisara las bases y detectara que contiene requisitos que dificultarían la participación de oferentes, que no contempla resguardos para evitar posibles abusos de posición dominante y que no garantizan el acceso de empresas de transporte interurbano de pasajeros a la estación intermodal bajo condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

Además, la FNE observó que las bases no consideran los riesgos que genera la posibilidad de que el futuro adjudicatario del proyecto, que incluye un terminal que prestará servicios a empresas de transporte interurbano y rural de pasajeros, esté relacionado con empresas de transporte o que participe de forma directa o indirecta en el mercado de prestación de servicios de administración de terminales en la Región Metropolitana.

Asimismo, la FNE solicitó al TDLC que establezca medidas para evitar los riesgos detectados.

"Consideramos imprescindible resguardar la competencia en la licitación para construir y operar la estación intermodal de Pedro Aguirre Cerda, para que así beneficie a futuro a los miles de pasajeros que se trasladan desde y hacia la Región Metropolitana", señaló el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.

La autoridad destacó que esta iniciativa es beneficiosa porque permitirá ampliar en forma importante la infraestructura pública necesaria para el transporte de pasajeros desde y hacia la Región Metropolitana, en una ubicación privilegiada a la cual se podrá acceder en vehículo particular o transporte urbano, metro o tren.

El terreno donde se construirá la estación intermodal se encuentra ubicado en el área emplazada entre la Avenida Carlos Valdovinos y la Ruta 78, en el sector oriente del enlace de esta carretera con la Autopista Central.

