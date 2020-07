Diputado Velásquez y su voto a favor del veto presidencial: "No se puede ser oposición en todo, cuando los beneficios son para la gente más modesta"

"Si hoy todos los diputados hubiésemos votado favorablemente a lo que decía el veto presidencial, este proyecto hubiese estado promulgado, tal vez, pasado mañana", señaló el parlamentario por la región de Coquimbo.

Pese a que la comisión de Economía votó este lunes la inadmisibidad del veto presidencial del gobierno al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de la alerta sanitaria o epidemiológica decretada por la autoridad, el diputado independiente regionalista de la Bancada Radical, Pedro Velásquez, justificó su voto a favor de la enmienda, por considerar la urgente necesidad de que la moción avance y asegure el suministro a los más necesitados tras la crisis que ha generado el Covid 19.

"Hoy se llevó a efecto la sesión de la Comisión de Economía, la cual yo presido, y vimos en tabla el veto presidencial. Éste es lo que el gobierno determinó que no correspondía que en un proyecto de ley hubiese algunas situaciones que podrían perjudicar al Estado o judicializar un proyecto tan importante como es el de los consumos básicos. Si hoy todos los diputados hubiésemos votado favorablemente a lo que decía el veto presidencial, este proyecto hubiese estado promulgado, tal vez, pasado mañana, y usted tendría garantizado durante todo el periodo de la pandemia que no le podrían cortar ni la luz, ni el agua y el gas", dijo el parlamentario de la Bancada Radical.

Velásquez agregó que "son tres elementos esenciales en nuestra vida, pero el gobierno busca la forma para que esto se siga dilatando y llevamos cinco meses discutiendo esto, pero también hay parlamentarios que siendo de oposición no entienden el dolor de 1 millón 200 mil personas que están sin trabajo, que no tienen ningún ingreso. No se puede ser oposición en todo cuando los beneficios son para la gente más modesta, aquellos que ven con preocupación que le van a cortar sus servicios básicos".

El legislador independiente por la región de Coquimbo sostuvo que "no estoy en condiciones de perjudicar más a mi gente, y por eso voté favorablemente para que este proyecto de ley pudiera salir luego. ¿Qué pasó ahora?; se rechazó y al rechazarse viene una nueva dilatación para mucho tiempo más. Soy opositor a este gobierno, desde principio a fin, pero eso no significa que cuando hay cosas que benefician a nuestra gente, como era el corte de servicios básicos, iba a votar en contra por votar. Lamentablemente, el gobierno buscó la fórmula para que uno de sus diputados votara en contra y se logró que este proyecto no se retomara".

"Quiero decirle a la gente que tenga paciencia, vamos a seguir luchando para que este proyecto avance y ustedes tengan la posibilidad concreta que no le vayan a cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas", puntualizó, Velásquez.

