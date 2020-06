Diputado Pedro Velásquez insta a empresarios a reconsiderar despidos tras negativas proyecciones económicas

También hizo hincapié en que "los municipios tienen que dejar de gastar recursos en actividades que no sea otra cosa que dotar a la salud primaria, hospitales y la alimentación".

El presidente de la comisión de Economía de la Cámara, diputado Pedro Velásquez (IND), realizó un llamado al mundo empresarial a que reconsideren la posibilidad de no despedir a sus trabajadores, tras el desgaste económico que está generando la pandemia Covid-19 a nivel mundial, e instó a los inversionistas a tomar otras medidas paliativas, tales como reducir jornadas para mermar el impacto que puede producir en la economía y en los hogares el no contar con el sustento laboral.

Tras el último Informe de Política Monetaria (IPoM), presentado por el Banco Central, en que se proyecta un desplome de la economía chilena de hasta -7,5% este año producto de la pandemia y una caída de la inversión de casi el 16%, el diputado instó a los empresarios a tomar medidas más solidarias y empáticas para sortear esta crisis de manera conjunta entre los inversionistas y su mano de obra.

"Hago un llamado a aquellos que tienen más recursos, a aquellos empresarios que tienen sus negocios: por favor compartan, ahora es el momento. Esta pandemia también tiene un sentido espiritual, es un decir 'basta de egoísmo', en el cual hemos caído. Hoy, las circunstancias nos están dando la posibilidad de ayudar al vecino, a aquel amigo que lo necesita y a no despedir por despedir, porque se tienen menos recursos, sino que usar el patrimonio ahorrado para contribuir a que los trabajadores no sean despedidos y tengan la posibilidad de una media jornada", dijo el legislador.

El diputado independiente por la región de Coquimbo analizó la proyección del Banco Central respecto de que Chile tendrá "la mayor contracción en 35 años", ante lo cual agregó que "tal como el instituto emisor señala, esto es un tema incierto, es el peor escenario que se ha tenido en los últimos 35 años y eso es parte de un tema global donde todas las economías del mundo están pasando por situaciones gravísimas frente a un tema de pandemia en la era moderna, donde hasta hoy, no obstante, toda la tecnología, no se ha podido lograr una vacuna. Todo lo anterior está llevando a que no se estén realizando las mejores inversiones, no están los ánimos, ni las condiciones para generar nuevas inversiones, pero es esencial generar las condiciones mínimas para sobrevivir, como decimos en buen chileno "hay que asegurar el pan".

El parlamentario de la Bancada Radical concluyó diciendo que "uno no puede recibir esta noticia con optimismo y alegría, porque quienes más sufren son los más marginados, los más pobres y es ahí donde el gobierno y las autoridades tienen que estar porque son los más pobres los que no tienen un trabajo estable, especialmente los más jóvenes, las mujeres jefas de hogar y es aquí donde los municipios tienen que dejar de gastar recursos en actividades que no sea otra cosa que dotar a la salud primaria, a los hospitales y a la alimentación. Todo lo demás puede esperar, pero la salud no espera. La persona que tienen hambre se debilita y se enferma y al bajarle las defensas tienen más posibilidades de contraer este virus y de morir".

