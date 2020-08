Diputado Andrés Celis manifestó su intención de debatir un segundo retiro de fondos de pensiones

"No lo descarto, siempre y cuando haya un mecanismo que compense a aquellas personas más vulnerables a quienes se les agotó o que hoy no tienen ningún fondo en su cuenta de AFP", dijo.

El proyecto de ley que este lunes 24 de agosto presentaron los diputados Pamela Jiles (PH) y Karim Bianchi (PR), con el objetivo de permitir un segundo retiro de fondos de pensiones a contar del mes de diciembre, y como una forma de paliar la crisis económica arrastrada por la pandemia del coronavirus, ha originado una serie de repercusiones en la Cámara Baja.

Tal fue el caso del diputado Andrés Celis (RN), quien manifestó su intención de debatir el tema, considerando la lentitud que ha tenido la entrega de ayuda proporcionada por el Gobierno, a través de proyectos ya aprobados en el Congreso Nacional.

"Claramente la ayuda que hemos aprobado a través de proyectos de ley no está llegando como se debe. Quiero dar un sólo ejemplo: tras reunión que tuve con la Cámara de Comercio de Viña del Mar, que reúne a pequeños locales, hoy han cerrado más de 255 locales. Estoy hablando de gente de clase media, los cuales hoy están absolutamente quebrados y los bancos no les dan crédito, ni siquiera Banco Estado. Frente a ello, me indicaron que la única solución ha sido el 10% de la AFP, que ha sido lo concreto que han recibido como ayuda para salir en parte de sus problemas", indicó el parlamentario.

De igual forma, sostuvo que frente al proyecto, que reconoció no conocer en detalle, planteó una duda: "Podrán sacar el 10% aquellos que tengan apozado al menos hoy $11 millones, porque aquellos que ya tenían $10 millones, con el 10% ya habrían sacado toda la cantidad que tenían reunidos".

Por ello, aseguró que "me gustaría leer con detención el proyecto de ley de la diputada Pamela Jiles y del diputado Karim Bianchi. No lo descarto, siempre y cuando haya un mecanismo que compense a aquellas personas más vulnerables a quienes se les agotó o que hoy no tienen ningún fondo en su cuenta de AFP".

Además, reiteró que "yo lo aprobaría sólo en el entendido de aquellas personas que agotaron todos sus fondos y hoy no tienen posibilidad de sacar el 10%, donde el Estado pudiese crear un organismo para poder retirar ese millón que le correspondiese".

También sostuvo que "sólo con fondos individuales, sin intervención del Estado y pensando en aquellos que hoy no tienen ninguna posibilidad de extraer recursos porque se les agotó el 10%, yo no estaría disponible, porque con este proyecto, que no he leído en detalle, estarías ayudando a quien tiene más, aquellos que tienen $10 millones en AFP, lo que no va en la línea correcta".

"Sí estoy dispuesto a debatirlo porque la ayuda no está llegando como uno quisiera, el Fogape no está beneficiando a aquellas pymes que están quebrando. No me cierro al debate, pero siempre con un mecanismo en que el Estado intervenga para ayudar a aquellos más vulnerables", concluyó Celis.

