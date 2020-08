Denuncian que AFP Modelo retuvo el 10% de fondos por pensión de alimentos a personas que no tienen hijos

A través de las redes sociales, cientos de afiliados a AFP Modelo denunciaron un insólito hecho: la administradora les estaba reteniendo el 10% de sus fondos previsionados por deuda de pensión de alimentos.

El hecho llamó la atención de los contribuyentes, considerando que muchos de los denunciantes aseguran que ni siquiera tienen hijos, ni menos deudas por pensión de alimentos.

Ante la oleada de reclamos, AFP Modelo emitió un comunicado solicitando no considerar el mensaje previamente recibido.

"Fe de erratas: Te queremos pedir no considerar la notificación que recibiste de 'Tu solicitud de retiro ha sido retenida", señaló la administradora en su comunicado.

Pueder leer algunos reclamos a continuación:

#AfpModelo verdaderamente que inoperancia.... Mi 10% retenido por pensión de alimentos.... 😒. Hace más de 4 años tengo el cuidado personal de mi hijo. ¿Acaso abandoné un hijo o hija y no me enteré? 🤔 pic.twitter.com/F2J4kN6wC3

#AfpModelo no me acuerdo haber tenido otro hijo 🤔 y más encima haberlo dejado tirado 😂 jajaj me ayudan? pic.twitter.com/wFyW2R29Xc