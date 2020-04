Colegio de Contadores de Chile advierte posible fracaso de Operación Renta 2020

Esto, en vista de los trastornos que la crisis sanitaria del Covid-19 ha generado en el funcionamiento habitual del país.

El Colegio de Contadores de Chile, institución que reúne a casi seis mil contadores a lo largo del país, dio cuenta de un "importante riesgo" de que la Operación Renta 2020, que comenzó este miércoles 1 de abril, no pueda desarrollarse con normalidad. Esto, en vista de los trastornos que la crisis sanitaria del Covid-19 ha generado en el funcionamiento del país.

Durante las semanas recientes, el Colegio de Contadores de Chile le ha señalado en diversas ocasiones a la autoridad respectiva -SII y Ministerio de Hacienda- sobre la necesidad imperiosa de recalendarizar la Operación Renta 2020, sin obtener resultados positivos.

Las razones que ponen en serio riesgo el proceso completo, son varias, según indicaron.

Primero, "muchas pequeñas y medianas empresas, pymes, que no cuentan con un departamento interno asesor, recurren a los servicios de un contador independiente, quien les entrega asesorías en servicios de Contabilidad Tributaria, Laboral y Previsional, y otras necesidades que puedan requerir las actividades económicas que efectúan para su emprendimiento o empresa. Sin embargo, muchos profesionales contables han tenido que cerrar sus oficinas, ya sea por cuarentena o por protección a sus colaboradores y propia, trasladando su trabajo a casa, lugar donde no siempre se cuenta con las condiciones para realizar el trabajo de la envergadura que exige la Operación Renta, proceso que demanda reuniones presenciales que en estos momentos no pueden efectuarse por razones sanitarias".

Además, señalaron que muchos contadores han debido pedirles a sus respectivos colaboradores que no concurran a trabajar, en orden de acatar las directrices impuestas por la Autoridad Sanitaria.

También manifestaron que durante décadas, la responsabilidad de llevar a cabo la Operación Renta ha recaído sobre los contadores. "Desde hace algunos años, se añade la intensa tarea de enviar más de 60 Declaraciones Juradas en un plazo no mayor a 60 días, información con la cual el Servicio de Impuestos Internos les ofrece una propuesta de declaración a muchos contribuyentes. En efecto, sin las declaraciones juradas o enviadas de forma incompleta, no es posible que el SII cuente con la información para que el contribuyente pueda realizar su declaración de renta sin moverse del hogar".

Acorde con la realidad social que Chile y el mundo está viviendo, "solicitamos al Gobierno el poder realizar nuestro trabajo bajo las mismas condiciones excepcionales que se les están proporcionando al resto de los ciudadanos de Chile, en vista de afrontar la importante amenaza que implica la pandemia del Covid-19. De este modo, pedimos al Ministerio de Hacienda autorizar con urgencia la ampliación de los plazos para la Operación Renta 2020. De lo contrario, e independiente de los mayúsculos esfuerzos que los profesionales contables efectúen, el cumplimiento del proceso se verá bajo serio riesgo, lo cual involucraría un tremendo golpe a una de las actividades más eficientes y destacadas del sistema económica nacional".

Por último, recordaron que "independiente de las ventajas y posibilidades tecnológicas disponibles para los contribuyentes, no es posible concebir el cumplimiento de la Operación Renta sin la imprescindible participación de los contadores".

