Codelco reportó una caída del 85% en sus excedentes durante el primer trimestre del 2020

Por baja del cobre, la cuprifera solo generó US$ 54 millones de excedentes en el primer trimestre.

Codelco entregó este viernes los resultados del balance correspondiente al primer trimestre del año, reportando un aumento en su producción, pero una caída en sus excedentes, principalmente por la caída del precio del cobre.

Ante la crisis sanitaria por el Covid-19, la compañía disminuyó la dotación en faenas, implementó el teletrabajo e inició la sanitización frecuente de los espacios comunes. Además, dispuso el distanciamiento en todas las áreas, el uso permanente de mascarillas o respiradores, el control preventivo de la temperatura y la realización de una encuesta de salud por parte del personal en el inicio de cada turno.

Codelco también lanzó un plan de apoyo a las comunidades de 21 comunas en las cinco regiones donde opera. #JuntosNosCuidamos contempla la entrega de insumos médicos a 69 servicios, 12 hospitales, 35 Centros de Salud Familiar (Cesfam) y 22 postas de las comunidades aledañas―, además de apoyo directo a los vecinos.

Por otra parte, de modo de atenuar el impacto de la crisis para las empresas colaboradoras, la semana pasada Codelco puso a su disposición un acuerdo marco con una compañía aseguradora que permite reemplazar boletas por pólizas de garantía, medida que busca dar liquidez a cerca de 700 contratistas de la estatal, por un monto cercano a los US$ 560 millones.

Pronunciada caída del precio del cobre impactó los resultados

La continuidad operacional y un mayor tratamiento en las plantas explican una mayor producción de 5,7% (19 mil toneladas más) respecto al mismo período de 2019, para llegar a 361 mil toneladas durante los tres primeros meses de este año.

El costo directo, C1, bajó en 2% al alcanzar 132,7 centavos de dólar la libra (c/lb), cifra que se explica por la mejor continuidad de marcha de las fundiciones, lo que impacta positivamente en la cartera de productos; un dólar más alto, la mayor producción y el incremento en la venta de subproductos.

El costo neto a cátodo, C3, por su parte, tuvo una importante disminución de 26% respecto del mismo período del año anterior, con 182,9 c/lb, que se explica por las mismas razones anteriores, a las que se suman los menores gastos no operacionales. Además, la base de comparación del año pasado incluye los efectos de las negociaciones colectivas realizadas con nueve sindicatos, en las que se alcanzaron acuerdos con una vigencia de 36 meses.

En relación al año anterior, los excedentes estuvieron fuertemente afectados por los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria, a través de un menor precio del cobre de casi 10% (US$ 2,49 la libra promedio en el primer trimestre de 2020 contra US$ 2,72 en el mismo período de 2019) y del precio de subproductos, como el molibdeno, que disminuyó un 18,1%, al pasar de US$ 26 el kilo a US$ 21,3 este año.

Adicionalmente, en este período se incrementó en forma relevante el cargo por amortización de desarrollo minero realizada el año pasado para acceder a mayores leyes de mineral.

Una mejor gestión y la mayor continuidad operacional de las instalaciones lograron compensar, en parte, el mal escenario económico mundial, por lo que la estatal, finalmente, generó US$ 54 millones de excedentes en el primer trimestre. Una diferencia de 85% respecto a mismo periodo del año anterior, donde alcanzó los US$ 372 millones.

El presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, enfatizó que "estamos con el pie en el acelerador para seguir transformándonos y ser más competitivos. Continuaremos concentrados en proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, y mantendremos el foco en las nuevas formas de operar que estamos impulsando y en la continuidad de marcha, con dos objetivos fundamentales: aumentar nuestro aporte al país y velar por la salud financiera de nuestra empresa para darle sostenibilidad por otros 50 años".

Gracias a la emisión de bonos en enero y en mayo, además de otras fuentes de financiamiento, Codelco mantiene una sólida posición de caja cercana a los US$ 4.000 millones, que se suma al bajo perfil de amortizaciones de corto y mediano plazo, para enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado producto del Covid-19.

PURANOTICIA