AFP Modelo enfrenta más de 160 reclamos por demoras en el pago del 10% de fondos de pensiones

Uno de los recursos contra la administradora señala que esta no estaría informando la respuesta a algunos usuarios acerca de la solicitud de retiro de parte de sus ahorros.

Más de 200 personas han cursados reclamos en contra de distintas AFP por la demora en el pago del 10%. AFP Modelo se alza como la administradora que más quejas acumula, llegando a más de 160 casos.

Esto se da en momentos en que de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, 7.243.389 personas han recibido su dinero.

De acuerdo al diario La Tercera, uno de los recursos contra AFP Modelo ingresó el pasado 17 de agosto a la Corte de Apelaciones de Santiago por "los actos u omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida".

El abogado Guillermo Garrido Parra fue quien presentó en recurso, en el cual señala que "el hecho que une a todos los recurrentes, es que no se les ha depositado el monto correspondiente al 10% desde la AFP recurrida, no se les ha informado oportunamente, no se otorgan las respuestas debidas por ninguna plataforma dispuesta por la misma AFP o la autoridad".

Según el recurso en diversas ocasiones, cuando los usuarios ingresaron solicitudes, no se les informó si la solicitud fue aceptada o rechazada, mientras que en otras mediante un correo electrónico la administradora les señaló que esta fue aceptada, y que parte de sus ahorros "serían depositados a más tardar en una fecha que no se cumplió ni se ha cumplido, por ejemplo, el 13 de agosto".

A su vez, el texto agregó que "a otros recurrentes, se les informa que los fondos del retiro han sido descontados, pero aparece en su cartola un descuento de gestión o diferencias de dinero, entre lo descontado y el saldo que le queda en su cuenta de capitalización".

Desde AFP Modelo señalaron que al revisar los RUT asociados al recurso se percataron que la mayoría de los casos están con órdenes de pago cursadas o incluso ya pagadas, por lo cual el tema debiese ser resuelto en las próximas horas.

PURANOTICIA