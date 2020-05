Afiliados que buscan cambiarse de fondo de AFP reportan colapso de sitios web

Son cientos de personas las que han reclamado que los sistemas los dejan esperando en "filas virtuales" de más de 30 mil personas.

Los afectados son afiliados que están intentando cambiarse de fondo en las AFP Capital, Habitat y Modelo.

La mayoría de los reclamos aseguran tener problemas con la segunda clave, la que permite migrar de fondo, y también indican que tampoco pueden acceder con sus nombres de usuarios y contraseñas a las plataformas virtuales.

Una de las denunciantes del problema fue la senadora Ximena Rincón, quien escribió en su cuenta de Twitter que hace dos días con su clave ingresó a mirar sus fondos.

"Trato ahora de acceder a cambiar mis $ y me dicen que no tengo clave? Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo. Que pasa con los trabajadores que quieres cambiarse? No pueden?", manifestó la parlamentaria.

— Ximena Rincón (@ximerincon) May 27, 2020

