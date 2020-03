A partir de este jueves, cerrarán sus puertas todos los centros comerciales del país

Gobierno, mediante el Ministerio de Economía, logró un acuerdo con la Cámara de Centros Comerciales, debido a la pandemia del coronavirus Covid-19.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, anunció que a partir de este jueves cerrarán todos los centros comerciales del país.

Lo anterior, luego de reunirse con la Cámara de Centros Comerciales, alcanzando un acuerdo sobre la materia, debido a la pandemia del coronavirus Covid-19.

La medida aplicará a todos los locales al interior de los malls, excepto supermercados, farmacias, bancos y centros de salud.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, afirmó que "el comercio hace esta autoregulación, de la cual la CNC no puede más que estar mostrando su satisfacción y felicitar a este acuerdo. Iremos monitoreando lo que pasa día a día, esto no es un tema definitivo, y esperamos que este flagelo no siga avanzando".

Además, detalló que "el comercio que no está en los malls va a seguir operando porque tiene un rol insustituible desde el sentido de abastecer a la población, la población requiere del comercio".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, sostuvo que "lo más importante es la salud de las personas, esas son definiciones que tienen que tomarse desde el ministerio de salud, en función de la crisis sanitaria que se está viviendo".

Por último, sentenció sobre la situación del empleo que "son materias que vamos a tener que ir evaluando de la mano del gobierno, en una colaboración público-privada durante los próximos meses y semanas a medida que se vayan dando los acontecimientos".

