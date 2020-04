250 locales del Apumanque abrirán este jueves sus puertas al público

La reapertura se realizará con varias medidas de control sanitario, como el uso obligatorio de mascarillas, el control de temperatura en la entrada del recinto, un aforo máximo para cada tienda, entre otras.

Después de dos jornadas de revisión de locales y de control interno, este jueves abrirá al público el centro comercial Apumanque, ubicado en la comuna de Las Condes.

La reapertura se realizará con varias medidas de control sanitario -coordinadas con el municipio- como el uso obligatorio de mascarillas, el control de temperatura en la entrada del recinto, un aforo máximo para cada tienda, dispensadores de alcohol gel, además de la fiscalización, a través de cámaras, del distanciamiento social.

El gerente general de Apumanque, Rodrigo Jiménez, aseguró que este jueves se atenderá desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. El viernes, al ser un feriado irrenunciable, las tiendas permanecerán cerradas, pero se aprovechará la jornada para analizar el primer día de actividades.

"Vamos a evaluar el viernes cómo nos fue el jueves. Y con esa decisión vamos a seguir para adelante operando... seguramente vamos a seguir operando", dijo Jiménez.

"Nosotros tenemos 365 locales activos, de los cuales esperamos que estemos funcionando mañana del orden de los 250 locales", añadió el directivo.

"Hay algunos locales que no disponen del personal suficiente porque se ha producido esta interrupción laboral, hay locales en que las personas que los dirigen, manejan o son propietarios, son personas de mayor edad. Hay una empresa que dijo 'sí, yo estoy en condiciones de abrir, pero no voy a abrir todavía porque tengo 84 años'", agregó Jiménez.

Y profundizó: "Si un local dice 'yo no puedo abrir porque mis trabajadores viven en zona de cuarentena', esas personas no pueden venir a trabajar y no van a venir a trabajar. Y si viniera uno, no le permitimos. Si esto lo hacemos con estrictez y guardando las distancias, no debería haber riesgo sanitario".

Sobre la polémica disposición de no utilizar los probadores, Jiménez aseguró que "eso hay que corregirlo (...) Se puede usar el probador, pero el dueño o el encargado del local tienen que aislar esa prenda si la personas no se la lleva. Esa es la idea", afirmó.

PURANOTICIA