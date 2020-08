"Yo soy más autoridad que usted": Diputado Hugo Gutiérrez encara a control de la Armada en Iquique

VÍDEO AQUÍ: El hecho fue captado por un video que se viralizó en las redes sociales, donde se ve la conversación de dos minutos que mantiene el parlamentario con los marinos.

El diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, se negó a ser fiscalizado en un control vehicular de rutina en Iquique, en el contexto de la pandemia, señalando al personal de la Armada a cargo de la supervisión de documentos que "yo soy más autoridad que usted".

Al pedírsele que detuviera el vehículo, Gutiérrez frenó, bajó la ventanilla y, pese a tratarse de un evidente control vehicular rutinario, planteó: "Buenas, ¿qué se le ofrece?".

Uno de los marinos le pide "por favor" su carné de identidad y el permiso temporal. Gutiérrez comienza a buscar algo y el marino le pregunta si la otra persona es su familiar, a lo que el diputado PC no responde, se baja del auto y le muestra un documento -no se advierte cuál-, junto con agregar: "Soy el diputado... Vengo de dejar una cooperación".

"Ya, perfecto", le dice tímido el marino. Gutiérrez agradece, comienza a despedirse, pero otro funcionario de la Armada interviene y le pide que antes les deje sus datos.

"¿Pero por qué?", responde Gutiérrez.

"Porque llevamos un catastro de todas las personas que controlamos, señor", le agrega el segundo marino.

"Pero a mí no puede controlarme, poh", espeta el diputado. Se produce un silencio y Gutiérrez continúa: "Porque yo lo controlo a usted, poh, yo soy más autoridad... Entonces, si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, lo controlo a él -apuntando al primer marino- y nos controlamos todos... Entonces, sería un problema, ¿no?"

El funcionario naval contrarresta: "No, está bien, pero a nosotros las mismas autoridades después nos piden números".

"A mí en la Cámara -responde Gutiérrez- me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quién me controla, fíjense la casualidad. Entonces, ustedes me dicen cuáles son sus nombres, sus grados, yo les doy el mío, nos controlamos todos, y yo aviso después en la Cámara que ustedes me están controlando, a una autoridad de la República... Ustedes decidan...".

Como los marinos solo atinaron a mirarlo, Gutiérrez comenzó a volver al auto: "Ya, ustedes no pueden controlarme... Lo siento", les dijo.

Sin embargo, el mismo marino que insistió en pedirle sus datos volvió a inquirir: "Ahora, como para saber... ¿Cuál es el detalle legal que dice que no podemos controlar a un parlamentario? Para que aprendamos todos...".

"No, poh -le dijo Gutiérrez, con algo de molestia-, no tengo por qué enseñarle a usted, me imagino que usted debe saber: yo soy la autoridad pública acá, en consecuencia, yo tengo un fuero parlamentario... sabe que estoy cansado de decirlo en todos lados, como me han echado en todos lados la culpa de tantas cosas, ya estoy un poquito cabreado... Pero que yo puedo controlarlos a ustedes, sí. ¿Eso está claro?"

Finalmente, los marinos le preguntan quiénes son las personas que lo acompañan, a lo que el diputado explica que se trata de su familia, con quienes estaba entregando una colaboración.

"Son mi familia: mi mujer, mis hijas, venimos justamente de entregar una cooperación para el Día del Niño. Estamos cooperando, estaba en el Barrio El Colorado y ando con muchas cajas que las estoy repartiendo para el Día del Niño", explicó.

"Que le vaya bien señor diputado", lo despidieron los marinos.

Luego, y al viralizarse el video en redes sociales, el diputado PC reaccionó con molestia y culpó a la Armada y, aparentemente, a José Antonio Kast -líder del Partido Republicano- de la difusión de la grabación.

"Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotenteme a insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna", escribió esta madrugada en Twitter.

"Si Kast y la Marina filtran un video -añadió- los invito a que lo muestren completo. Luego de estar frente al cuartel del Ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la Marina se cruzó en mi camino intespestivamente, cual abordazo".

Finalmente, señaló: "Sería bueno conocer el tipo de nexo que existe entre la Marina y Kast, para que le filtren a él videos captados en un procedimiento de control con la intención de difundirlos en redes sociales".

"Si habían dudas de las vinculaciones militares con la ultra derecha hoy se dilucidan... Ya que sabemos que Kast tiene acceso a los vídeos de la milicia, lo insto a que libere los registros de las agresiones a civiles con resultado de mutilación en contexto del Estallido Social", cerró.

