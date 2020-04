¿Volver al trabajo y retomar las clases?: La gran disyuntiva que enfrenta al mundo político y los gremios con el Gobierno

El gran debate que se toma la agenda y llega al Congreso Nacional con opiniones de todos los sectores y del Colegio Médico.

¿Volver al trabajo y que regresen las clases?, esa es la gran disyuntiva que divide a sectores del propio Gobierno, al mundo político e incluso a los gremios, como el Colegio Médico.

Todo comenzó este viernes cuando el Presidente de la República instruyó a su gabinete que los funcionarios públicos retomen desde el próximo lunes el trabajo presencial de manera gradual y sin incluir a grupos de riesgo por el Covid-19. La medida fue comunicada este viernes por el Jefe de Estado durante una videoconferencia con sus ministros.

Piñera habría reforzado en la videoconferencia que el escenario económico que se proyecta complejo y, por lo tanto, el Gobierno tiene que "dar el ejemplo".

MAÑALICH REAFIRMA AL PRESIDENTE: "Hay que regresar al trabajo con todas las medidas de protección"

"Nosotros no podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía", dijo Mañalich.

"Creo que es importante explicar a los trabajadores que, efectivamente, hay que regresar al trabajo con todas las medidas de protección que se han instituido, sin equivocarse en ninguna de ellas", fueron las palabras del Ministro dadas a conocer este sábado, lo que inmediatamente provocó una serie de reacciones.

ALCALDE JADUE: "Al gobierno le preocupa más la economía que la salud de las personas"

Junto con hacer un conjunto de críticas al manejo del Gobierno de esta pandemia, un grupo de 58 alcaldes no solo le pidieron a La Moneda "terminar con el secretismo", sino que además el edil de Recoleta dijo que todo indica que la autoridad "parece estar más preocupado de la economía que de la salud de las personas".

La mayor critica se centra en la política que se ha seguido a la hora de declarar ciertas comunas o localidades en cuarentena.

"Nos molesta la forma en que se han tomando las decisiones respecto de las cuarentenas comunales, evitando una cuarentena general. En comunas donde se aplicó cuarentena, los casos bajaron significativamente, y donde no se aplicó, llegaron a triplicarse, como en Puente Alto".

EL REGRESO A CLASES GRADUAL

A las palabras del Presidente Piñera y del Ministro Mañalich se suma lo dicho por Raúl Figueroa, Ministro de Educación, quien se refirió ante el inminente regreso a clases.

El secretario de Estado señaló que su cartera y el Minsal están trabajando para "establecer protocolos que apunten a un ingreso gradual y progresivo a clases, que depende de la actualidad sanitaria de los territorios y de las condiciones que se pueden dar en los establecimientos".

Además, señaló que cuando "las condiciones sanitarias permitan volver a las clases presenciales, realizaremos un trabajo de nivelación y adecuación curricular que logre sacar adelante un año escolar complejo y en las fechas que el calendario escolar lo permite", agregó, generando un verdadero manto de incertidumbre entre apoderados y profesores.

OPOSICIÓN CRITICA RETORNO DE EMPLEADOS PUBLICOS A OFICINAS

La bancada de diputadas y diputados del PPD calificó como "sumamente irresponsable" la decisión del Presidente Sebastián Piñera de querer reintegrar a los funcionarios públicos a sus puntos de trabajo de modo presencial, lo que se suma a la elaboración de un protocolo para la apertura de malls y comercio en las ciudades.

"El Gobierno está tratando de imponer una falsa apariencia de normalidad, llamando a abrir grandes comercios y al regreso de las reparticiones públicas cuando estamos ad portas de entrar al peak de contagiosidad del coronavirus. Creemos que es una pésima señal para la población y una decisión sumamente irresponsable que da cuenta de una falta de humanidad por parte del Gobierno, y que pone en peligro a toda la población", afirmó el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto.

SENADO ANUNCIA SESIÓN ESPECIAL POR EL TEMA

La polémica sobre volver al trabajo ó no escaló hasta el Senado, su presidenta Adriana Muñoz, anunció una sesión especial para el martes próximo, entre las 15:30 y 18:00 horas, con el propósito de abordar la reincorporación de los funcionarios del sector público al trabajo presencial, el retorno a clases y la apertura de centros comerciales.

La senadora informó que están citados los ministros del Trabajo, Salud, Educación, Hacienda e Interior y de este modo conocer las bases sobre las cuales se tomaron estas decisiones. "Considero que no es adecuado ni responsable hacer este tipo de anuncios dado el aumento de los contagios y los fallecimientos diarios por el coronavirus", dijo.

A juicio de la legisladora, "reincorporar a los funcionarios públicos de forma presencial me parece un error, considerando las estadísticas que nos señalan que aún no enfrentamos el peak de esta pandemia. Hasta donde sabemos se registra un aumento en el número de fallecidos por día, aumentan los contagios y no contamos con datos fidedignos de manera oportuna".

"En mi opinión es irresponsable hacernos creer que estamos en una situación de normalidad minimizando los riesgos, sabiendo que estas decisiones podrían generar un manejo incontrolable de la crisis sanitaria", añadió.

VICEPRESIDENTE DE LA UDI CRITICA DECISIÓN DEL SENADO

El diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida tras conocer la solicitud realiza por la Presidenta del Senado reacción con sorpresa e indignación.

"Le pedimos a la presidenta del Senado que más bien convoque a una sesión para agilizar las iniciativas que van en beneficio de las personas, como el proyecto de Sala Cuna Universal, pensiones u otras materias. O que cite a una sesión especial para decretar la inadmisibilidad de un montón de iniciativas inconstitucionales, que según la oposición aprueba para 'hacer un punto político', que se ha transformado en una forma elegante de no respetar su juramento de respetar la ley y la Constitución", subrayó el vicepresidente de la UDI.

A su vez, el legislador por la región de Coquimbo indicó que "todas las medidas que se pueden implementar, han sido siempre objeto de análisis y se ponderan en su mérito".

LA OPINIÓN DEL COLEGIO MEDICO

El Colegio Médico de Valparaíso dijo durante este sábado que "rechazamos la circular Nº 18 en la cual se plantea el retorno a las actividades normales de los funcionarios públicos. Decisión que se suma al planteamiento del Gobierno del reinicio de clases el próximo 27 de abril, además del protocolo para el regreso de las actividades comerciales en malls, supermercados, tiendas mayoristas, restoranes, pubs, entre otras, dando recomendaciones como el uso de mascarilla para que en estos lugares se realicen actividades en forma normal".

Para el gremio de los médicos "es importante señalar que estamos enfrentando la semana número siete desde el inicio de los contagios en Chile, y es en este periodo y en las próximas 2-3 semanas donde la mayoría de los países han registrado una elevación en el número de contagio y una saturación de su sistema de salud".

"Bajo este escenario nos parece imprudente y temerario el planteamiento de retomar la "normalidad". Nos gustaría conocer los argumentos técnicos que están detrás de esta decisión del Gobierno, pero desde el punto de vista sanitario nos parece apresurado y que va en la dirección opuesta a lo que se ha hecho en los países que nos han anticipado en la pandemia".

Hay que recordar que Italia, España, Francia e incluso Alemania, al enfrentar la semana siete estaban con medidas de aislamiento más intensas que las que vive Chile.

