Vocero y calificativo de «Gabinete del Rechazo»: "Era obvio que iban a tratar de poner una chapa a cualquier cambio"

El recién asumido ministro Jaime Bellolio sostuvo que la incorporación de Mario Desbordes y la suya, "no obedece a esa caricatura".

El nuevo vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, afirmó que "dentro del Gobierno hay distintas voces en materia del plebiscito", tras las críticas de la oposición al nuevo equipo ministerial del presidente Sebastián Piñera, el que fue calificado como "gabinete del Rechazo".

En entrevista con Tele13 Radio, señaló que "era obvio que iban a tratar de poner una chapa a cualquier cambio de gabinete que se hiciera. La incorporación de Mario Desbordes y la mía, yo creo que no obedece a esa caricatura y la incorporación de personas como Víctor Pérez y Andrés Allamand, que tienen una larga trayectoria política, tampoco obedece a esa caricatura".

"Dentro del Gobierno hay distintas voces en materia del plebiscito, algunos lo han manifestado públicamente y si algunos están pensando en que el gobierno vaya a salir ahora a decir 'nosotros como gobierno completo estamos por la opción rechazo, por la opción apruebo', bueno, eso no va a ser así", afirmó el vocero.

"Se necesita dar una dirección clara, se necesita dar un proyecto político en el cual estamos alineados y coordinados dentro de Chile Vamos. Esta es nueva nueva etapa no solo para Chile Vamos, no solo para el Gobierno, sino que también en nuestra relación con la oposición. Lo que a nosotros nos interesa es generar un buen acuerdo con los sectores moderados de la oposición y también con los sectores que son más duros", añadió el ex diputado UDI.

En ese sentido, Bellolio expresó que "lo que nos interesa es ordenar y coordinar nuestra coalición de Gobierno, ordenar y coordinar nuestro propio Gobierno".

