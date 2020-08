Vocero de Gobierno y paro de camioneros: "No pueden haber presiones indebidas de ningún grupo"

A su vez la autoridad recalcó que el ejecutivo ya hizo su parte, y que no pueden comprometer a que la “legislación salga así no más”.

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que La Moneda "ya hizo su parte" ante las demandas de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), entidad gremial que inició un paro en protesta por la inseguridad y los ataques a camiones en la zona del conflicto mapuche.

"El Gobierno ya hizo su parte, pero tampoco podemos comprometernos a que la legislación salga así no más", afirmó Bellolio en Radio ADN, precisando que desde el Ejecutivo enviaron los proyectos de ley al parlamento.

Frente a la paralización de los camioneros, el ministro vocero señaló que "el gobierno se reserva todas las facultades legales para hacer cumplir la ley".

"No pueden haber presiones indebidas de ningún grupo. Si un grupo dice que se quiere manifestar, el gobierno ya ha hecho lo que puede hacer. Tenemos el deber de si hay un estrangulamiento, hacer cumplir la ley, nosotros no podemos aceptar eso. Está bien que los camioneros se puedan manifestar, pero que no sea contradictorio para que las consecuencias las sufran las personas comunes y corrientes", argumentó el secretario de Estado.

PURANOTICIA