Vocera y posible veto a retiro del 10%: "El Gobierno en ningún proyecto descarta utilizar las herramientas que tiene"

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reafirmó este martes las críticas hacia el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP, el cual se vota este miércoles en el Senado.

"Estamos convencidos de que este proyecto tiene complicaciones no sólo en materia de que desprotege el futuro por proteger el presente, daña a las pensiones futuras, sino que también creemos que hay vicios dentro del proyecto de ley propiamente tal como se presentó".

En esa línea, Rubilar recalcó que "estamos convencidos como Gobierno de que independiente de que si un proyecto es popular o no, lo que le corresponde al Ejecutivo es hacer lo correcto".

Consultada sobre un eventual veto presidencial a la iniciativa si se aprueba en el Senado, dijo que "nunca el Gobierno en ningún proyecto descarta utilizar a priori las herramientas que tiene, no obstante que nosotros estamos viendo cómo se desencadena el debate antes de finalmente tomar una decisión".

"Todas las herramientas sobre la mesa siempre están en todos y cada uno de los proyectos de ley", recalcó al respecto.

RESPONSABILIDADES

Respecto de las responsabilidades en torno al avance de este proyecto, del cual el Ejecutivo ha mostrado su rechazo reiteradamente, la vocera dijo que éstas son compartidas.

"Las responsabilidades en una coalición que gobierna son compartidas. Nosotros como Gobierno, los ministros por supuesto, del comité político, que estamos en primera fila para enfrentar lo que es esta conducción en momentos difíciles, los presidentes de los partidos que gobiernan junto con nosotros, los jefes de las bancadas de senadores y de diputados y todos juntos somos responsables o no de si damos señal de gobernabilidad a la gente", señaló.

Por lo mismo, aseguró que "ésta no es una conversación de si nos llevamos bien o mal entre políticos sino cómo coalición gobernante nos ponemos de acuerdo, nos entendemos bien para responderle a la gente, por lo tanto, nosotros creemos, y lo hemos dicho siempre, que asumiendo todas las responsabilidades que le compete a los ministros que estamos en la primera fila, dando la cara en estos momentos y por supuesto que lo reconocemos, todos tenemos que asumir que aquí cada uno juega su rol y si alguien no lo juega bien, probablemente no es posible llegar a un buen resultado", recalcó.

Al mismo tiempo, reiteró que "estamos disponibles con nuestros cargos hasta que el Presidente determine lo contrario".

