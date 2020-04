Vocera de Gobierno: “Probablemente vamos a extender la suspensión de clases hasta mayo”

Karla Rubilar indicó que es muy difícil establecer una fecha de regreso en este momento, ya que el peak de casos de Covid-19 deberían registrarse a fines de abril.

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, afirmó que lo más probable es que los escolares no vuelvan a clases a finales de este mes y que el retorno a los colegios se postergue para mayo.

La autoridad indicó que es muy difícil establecer una fecha en este momento, ya que el peak de casos de Covid-19 deberían registrarse a fines de abril, sostuvo en conversación con 24 Horas.

No obstante, aseguró que "no estamos generando una curva que se relacione con un peak importante, como se vio en otros países (...) Estamos teniendo un crecimiento más lineal y no exponencial".

Sobre el retorno a las clases presenciales, la ministra sostuvo que "probablemente vamos a extender la suspensión de clases hasta mayo. Y después, cuando las condiciones sanitarias estén, volver a clases, de forma gradual y paulatina, muy similar a lo que estamos haciendo con las cuarentenas".

"Saber exactamente la fecha presencial de clases hoy no es posible y es por eso que estamos trabajando con nuestros expertos en materia de salud y de educación, para saber cuándo es el mejor momento para volver", argumentó la secretaria de Estado.

Rubilar también abordó las críticas de alcaldes de diversas comunas, quienes han exigido que se declare la cuarentena total en sus territorios por la pandemia.

"Como Gobierno tenemos que hacer más esfuerzos para que los alcaldes entiendan qué es lo que estamos haciendo con esta cuarentena estratégica que nos ha permitido ir aplanando la curva".

En la misma línea, respondió a los cuestionamientos de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, explicando que "Maipú, como comuna, tiene casi 10 puntos menos que la región Metropolitana, de tasa acumulada de contagios (...) Es una comuna que va con una clara tendencia a la baja"

Finalmente, Rubilar informó que actualmente 49 laboratorios en Chile analizan exámenes PCR para detectar el Covid-19, con una capacidad de 4 mil tests por millón de personas al día, y que los resultados en promedio son informados cada 24 horas.

