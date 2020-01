Víctor Chanfreau, vocero de la Aces: "La querella del gobierno no nos asusta"

El Gobierno presentó 16 querellas contra 34 personas, incluido el dirigente estudiantil, por desórdenes y otros delitos, en el marco de la rendición de la PSU.

Víctor Chanfreau, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), descartó sentirse atemorizado luego de las denuncias y querellas anunciadas por el Gobierno en contra de quienes boicotearon la Prueba de Selección Universitaria (PSU) este lunes 6 y martes 7 de enero.

Junto a defender la postura de la organización frente a la PSU, Chanfreau, quien es nieto de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en 1974, publicó una fotografía de su abuelo y se refirió a las acciones del gobierno.

"Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo: acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo, por el que se me ha insultado, detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, #NoMásPSU no es violencia sino justicia", indicó el joven dirigente estudiantil.

Por su parte, la Aces indicó que el gobierno "dice que funar la PSU atenta contra el derecho a la Educación. Les informamos que en Chile no existe el derecho a la educación y por esto hemos luchado hace más de 14 años. Seguiremos movilizados con o sin querella, hasta alcanzar la dignidad y acabar con la educación de mercado".

Cabe recordar que este miércoles 8, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que el Gobierno presentó 16 querellas contra 34 personas, por desórdenes y otros delitos, en el marco de la rendición de la PSU.

Las querellas son por desórdenes, agresiones a carabineros, barricadas y porte y lanzamiento de bombas molotov. Justamente, entre los denunciados con nombre aparece el vocero de la Aces, Víctor Chanfreau.

