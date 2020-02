Vicepresidente de la UDI pidió a ministro (s) de Agricultura que se disculpe por sus dichos contra Hasbún

Juan Manuel Fuenzalida calificó como un "desatino" y "falta de criterio" las expresiones que emitió este jueves José Ignacio Pinochet contra el ex diputado gremialista.

Como un "desatino" y "falta de criterio" calificó el diputado y vicepresidente de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, las expresiones que emitió este jueves el ministro (s) de Agricultura, José Ignacio Pinochet, sobre Gustavo Hasbún, a partir de una denuncia que hizo un empresario de La Araucanía en contra del exparlamentario.

Las palabras de la autoridad de gobierno causaron molestia en el partido, no sólo por el tenor de las declaraciones que realizó Pinochet, sino porque también consideran en la colectividad que sus afirmaciones están fuera de lugar y no corresponden a un ministro de Estado, a la vez que vulneran el principio de inocencia al que tiene derecho cualquier ciudadano hasta que la justicia se pronuncie.

"Como UDI nos parece muy grave que una autoridad de gobierno, que está en condición de subrogante del ministro titular, se involucre en un tema de contingencia política, que nada tiene que ver con su ministerio, haciendo juicios de valor que no le corresponden, en una causa que está en medio de un proceso investigativo", argumentó el vicepresidente del partido, Juan Manuel Fuenzalida.

El parlamentario UDI agregó que hay que esperar que la justicia haga su trabajo y no emitir juicios condenatorios por anticipado, considerando además que Gustavo Hasbún ha manifestado que demostrará su inocencia.

"Uno esperaría que un secretario de Estado actúe con prudencia en una situación de este tipo, y no se involucre en asuntos que no son de su incumbencia, sobre todo si la repartición de la que es autoridad no tiene relación alguna con el caso, y donde se encuentra cumpliendo funciones en calidad de subrogante", agregó.

"Emplazo al Ministro subrogante José Ignacio Pinochet, a que reconozca que cometió un error y una imprudencia con sus declaraciones, que ofrezca disculpas públicas, y lo invito a que en vez de andar entregando a la prensa su opinión en este tema, se ocupe de los asuntos urgentes que le competen a su ministerio, como es la grave sequía que afecta al país", puntualizó Fuenzalida.

El legislador de la UDI enfatizó también la importancia de no seguir condenando mediáticamente a las personas antes de que se pronuncie la justicia, afirmando que "se ha transformado en un deporte nacional condenar a las personas en la prensa y las redes sociales sin que antes se establezca la verdad jurídica de los hechos".

El vicepresidente de la colectividad finalizó indicando que hay que esperar que concluya la investigación y lo que dictaminen los tribunales. "Eso es lo que corresponde y lo que nosotros esperamos como partido", concluyó.

