Van Rysselberghe pidió aplicar las máximas sanciones contra manifestantes de El Bosque

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, le pidió al Gobierno ejercer acciones legales en contra de los responsables de los incidentes que se produjeron durante ese lunes en la comuna de El Bosque, donde un grupo de vecinos de la comuna se manifestó por la falta de alimentos en medio de la pandemia por el Covid-19.

"El Gobierno debe ser firme en esto, debe querellarse con todas las herramientas de la ley. Hoy día el aislamiento social lo está pagando el país completo y no puede ser que un grupo chico de personas ponga en riesgo el esfuerzo de todos", dijo Van Rysselberghe.

Sus palabras encontraron rápida respuesta. A través de Twitter, la diputada comunista Karol Cariola criticó los dichos de Van Rysselberghe. "La UDI pide al gobierno que a quienes protestan por hambre en El Bosque, se les reprima. No piden darles comida, no piden entregarles recursos, piden represión", publicó.

"Lo de El Bosque no es un caso aislado, Villa Francia también protesta. Lo peor que puede hacer el gobierno es volver al "enemigo interno", a la guerra contra las personas, ese es el gran error de la UDI, que demanda más represión para pobladores en vez de soluciones y alimentos", insistió Cariola.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, también rechazó la postura de la timonel de la UDI. "Pretender mano dura, ir a palos con la gente que está pasando hambre, me parece que no es la herramienta ni la solución", señaló.

"Esa multitud no quiere hacerle daño al Gobierno, lo está pasando mal, la gente que tiene empleos precarios, que lleva semanas, incluso meses, desde el estallido, lo está pasando mal. Entonces, ¿mano dura con quién? ¿Usted va a aplicarle mano dura a 300-400 personas que salieron a protestar porque tienen hambre? No me parece correcto", sentenció Desbordes.

