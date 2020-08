Van Rysselberghe expresa su preocupación por "legitimidad" del Plebiscito y asegura que las razones para rechazar "han aumentado"

La presidenta de la UDI afirmó que debido a la pandemia del Covid-19, las condiciones para el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre "han cambiado".

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, manifestó su preocupación por la legitimidad del Plebiscito Constitucional del próximo 25 de octubre bajo las actuales condiciones sanitarias y señaló que las razones para rechazar "han aumentado".

Durante una conversación sostenida con radio Agricultura, la timonel gremialista reiteró que la postura del oficialismo debiese ser abiertamente pro-rechazo, argumentando que "las razones para rechazar han aumentado, y han aumentado porque han cambiado las circunstancias".

Sobre la legitimidad del proceso bajo las actuales condiciones sanitarias, la parlamentaria señaló que "más encima la vamos a tener en estado de pandemia, con una campaña -porque la campaña parte el 26, es decir estamos a una semana- en estado de excepción, donde no te puedes juntar con más de 10 personas en una reunión".

"¿Cómo haces campaña y, además, en un proceso que a lo mejor las personas que están sanas van a poder ir a votar, pero cuántas se van a arriesgar a contagiarse? ¿Las personas mayores, por ejemplo, aquellas que viven con adultos mayores, van a ir? ¿Qué va a pasar con las personas con Covid-19? Yo creo que no debieran ir a votar, pero no van a ejercer su derecho y ellas no eligieron estar enfermas. Entonces hay un problema de legitimidad en esto", agregó.

En la conversación, además, enfatizó que "más encima vamos a elegir una Cámara de Diputados espejo a la actual ¿Y qué quiero decir con esto? Te aseguro que gran parte de los diputados que no van a poder ir a la reelección van a ir como constituyentes. Entonces vas a tener los mismos diputados, los vas a tener en el órgano constituyente ¿Para qué? Para hacer lo que se podía hacer en la Cámara. Entonces creo que las razones para votar rechazo han aumentado porque tú puedes hacer los cambios, y el 10% lo demostró, dentro de la institucionalidad vigente, si tienes un mandato claro".

Van Rysselberghe también se tomó el tiempo para responder a un comentario surgido en la Comisión de Constitución de la Cámara, por parte del presidente de ésta, el diputado Matias Walker (DC), quien afirmó que el plebiscito "bajo ninguna circunstancia" se va a suspender, aunque haya comunas en cuarentena.

Sobre esto, la senadora respondió que "me parece que un proceso constituyente, que es una cosa importante en la historia de un país, que es una cosa donde de alguna manera debieran estar todos participando, la legitimidad de ese proceso debiera ser una preocupación para todos porque no lo van a poder hacer de nuevo. Entonces, encuentro complejo esto de que 'no, se va a hacer a todo evento'".

PURANOTICIA