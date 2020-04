Van Rysselberghe: "El Rechazo iba como avión y creo que con la pandemia la gente verá que el problema no es la Constitución"

Junto a descartar haber hablado con la gente respecto al tema del Apruebo o del Rechazo, la presidenta de la UDI aseguró que la ciudadanía "está en otra sintonía".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que la opción por el Rechazo a una nueva Constitución se había estado fortaleciendo en los últimos meses, previo al inicio de la pandemia, y consideró que dada la situación económica del país, se debe evaluar la fecha del plebiscito agendado para el 25 de octubre.

En entrevista con T13, la senadora afirmó que "el Rechazo iba como avión y creo que con la pandemia la gente verá que el problema no es la Constitución".

En la misma línea, la parlamentaria agregó que el problema real "es que estuvimos paralizados, es que no hemos podido trabajar, que habíamos gastado parte de nuestros ahorros para poder reconstruir el país después de que lo destrozaron, quemándolo por los cuatro costados".

Van Rysselberghe reiteró que "íbamos subiendo con el rechazo fuertemente. Íbamos subiendo justamente porque estábamos hablando de política".

"A la gente en Chile le gusta el orden, la posibilidad de salir adelante, quiere un trabajo digno, quiere poder ganarse la vida sin tener que mendigar, quiere que las cosas funcionen, que las cosas sean justas y ese es el discurso nuestro", indicó la legisladora.

Consultada sobre si ha dialogado con la gente sobre el tema, la presidenta de la UDI señaló que "no he hablado del tema del Apruebo o del Rechazo. La gente está en otra sintonía. Sí me doy cuenta de que hay menor tolerancia a las manifestaciones, porque el haber controlado la curva fue porque todos nos hemos puesto en condiciones de cooperar y generar medidas de prevención, muchos han dejado de trabajar, han perdido empleos".

CORONAVIRUS

La senadora valoró el trabajo del Gobierno para enfrentar el coronavirus, aclarando que "sin duda hay que fortalecer el sistema público para seguir entregándole dignidad a un sistema que ha estado fallando por décadas, pero eso no significa que hay que destruir el sistema privado".

Con respecto a una nueva postergación del plebiscito constitucional, van Rysselberghe sentenció que "un país que va a estar en una crisis económica gigantesca tiene que evaluar si es que hay una crisis sanitaria que pone en duda la legitimidad del proceso... No sé si vale la pena gastar esa cantidad de recursos si la crisis sanitaria se mantiene deslegitimando el proceso constituyente".

PURANOTICIA