Usuarios reportan problemas para acceder a permisos de la Comisaría Virtual de Carabineros

Mediante redes sociales, un gran número de personas han reportado que el sitio web de la Comisaría Virtual de Carabineros está presentando problemas.

Algunos usuarios denuncian que han estado varios minutos intentando conseguir alguno de los permisos.

Hasta el momento, Carabineros no se ha pronunciado al respecto.

Puedes revisar alguna reacciones a continuación:

Alguien ha tenido problema hoy con la página de comisaría virtual??? No me deja ingresar a sacar permisos #ComisariaVirtualresponde

No pasa nada con comisaría virtual en la serena mucha gente esperando fuera de la comisaría ,un carabinero atendiendo ,no puedes sacar los permisos no lo permite la aplicación