UDI y Democracia Cristiana buscan "salvavidas para alcaldes": Ley corta divide a parlamentarios y La Moneda analiza no involucrarse

Iván Moreira, jefe de la bancada de la UDI, anunció la presentación de una ley corta para eliminar la retroactividad de la nueva ley y así permitir que los alcaldes que están imposibilitados de repostularse puedan hacerlo en los próximos comicios.

Esta semana, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que termina con reelección indefinida de las autoridades, fijando un límite de tres períodos para diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales (12 años en total) y de dos ciclos para senadores (16 años como máximo en la Cámara Alta).

Sin embargo, la iniciativa dejó heridos, al punto que este viernes el senador Iván Moreira, jefe de la bancada de la UDI, anunció la presentación de una ley corta para eliminar la retroactividad de la nueva ley y así permitir que los alcaldes que están imposibilitados de repostularse por tener tres períodos, por única vez, puedan hacerlo en los próximos comicios.

Dicha moción generó una nueva controversia en el Congreso. El diputado DC Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, coincidió con el postulado de la bancada UDI respecto de establecer una norma especial para permitirles a los alcaldes una última postulación.

El parlamentario explicó que un grupo de senadores busca reponer la norma transitoria que le permitiría a los ediles "que ya cumplieron sus períodos repostular por una vez más atendiendo a que ya partió el cronograma electoral de esa elección", lo que calificó de "razonable".

Walker agregó que "soy partidario de que el límite a la reelección rija para todos, pero entiendo que

en el caso de los alcaldes y concejales hay una situación especial porque ese proceso empezó y siempre es difícil cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Por eso hay un interés transversal por reponer la norma".

En cambio, su colega Pepe Auth estimó que "no hay agua en la piscina para que el Gobierno presente un veto a la ley" y tampoco le ve futuro al proyecto anunciado por Moreira.

"Descarto que haya veto, descarto que el Gobierno se meta. Es decir, si tuviera la garantía que esto se aprueba con alta mayoría y rápido. La bancada socialista, el PPD, Frente Amplio, la DC, los indepedendientes socialdemócratas, los regionalistas y Evópoli han manifestado su opinión contraria", señaló Auth.

Es más, el ex militante PPD reveló a radio Biobío que "hablé con Claudio Alvarado, nuevo ministro de Segpres, y me dijo claro, a menos que estén todos de acuerdo o la gran mayoría, el Gobierno no se van a meter. Por lo demás, el senador Moreira presentó un proyecto, que será tramitado, pero tiene pocas posibilidades de ser aprobado. Para los alcaldes tampoco hay mucho que hacer. En la Cámara no hay piso para revertir la medida", afirmó.

