Tribunal Constitucional analizará pruebas para eventual destitución del diputado Hugo Gutiérrez

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió analizar las pruebas presentadas por parlamentarios de Chile Vamos contra el diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, a quien buscan destituir por presunta incitación al odio.

Esto significa la apertura de un proceso probatorio de 15 días y serán los ministros del TC Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo quienes recibirán los antecedentes.

En tanto, Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron para revisar la solicitud, luego que ambos jueces fueran objetos de una querella por cohecho y prevaricación por parte de Gutiérrez, en el marco de la investigación penal abierta por presuntas demoras dolosas en que habrían incurrido los jueces en causas que revisa el TC.

La controversia se arrastra desde diciembre, cuando el diputado PC publicó en su cuenta de Twitter un dibujo infantil en el que se ve una caricatura de un hombre, identificado con el nombre del parlamentario, disparando a otra caricatura, mencionada en el dibujo como "Piñera".

A partir de eso, Chile Vamos acusó a Gutiérrez de "haber incitado de palabra o por escrito, a la alteración del orden público", tras infringir el artículo 60, inciso quinto de la Constitución.

El diputado anunció que no presentará su defensa ante el Tribunal Constitucional. "No me voy a presentar ante el tribunal a que conozca ilícitos penales que por supuesto nunca cometí", expresó Gutiérrez desde el Congreso.

"Si el TC me quiere destituir -añadió-, que lo haga. Yo no le reconozco legitimidad a este tribunal, si me llegasen a destituir, el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual porque no he sido yo el que lo ha incitado a luchar por un país más justo".

